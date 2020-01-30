شرطة الشارقة تستعرض نتائج أنشطتها

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، الاجتماع الأول للجنة القيادة العليا الدائمة لعام 2020 بشرطة الشارقة، الذي عقد صباح أمس بقاعة شهداء الإمارات بمقر القيادة، بحضور العميد عبد الله مبارك بن عامر، نائب قائد عام شرطة الشارقة، وأعضاء اللجنة العليا الدائمة، واستعرض الاجتماع جدول أعماله، والتوصيات الصادرة عن الاجتماع الأخير لعام 2019 وما تم بشأنها، كما تناول الاجتماع نتائج أعمال لجنة القيادة العليا خلال العام 2019، بالإضافة إلى نتائج الحملات الأمنية في العام المنصرم، ونتائج التمارين في قطاع المسؤولية (هـ) للاستجابة الأمنية، إلى جانب العديد من المحاور التي تستهدف تعزيز الأمن والأمان.

وأكد قائد عام شرطة الشارقة للحضور أهمية هذا الاجتماع باعتباره فاتحة اجتماعات لجنة القيادة في مستهل العام الجديد، الذي يطرح العديد من التحديات الأمنية والمجتمعية، ويشهد الكثير من المتغيرات، التي تتطلب جهداً مكثفاً من قبل كل الدوائر والمؤسسات المحلية والإدارات الشرطية في معالجة المشكلات المستجدة، لما تفرزه من مقترحات تصب في النهاية لتطوير مخرجات العملية الأمنية.

وفي ختام الاجتماع أعرب قائد عام شرطة الشارقة عن شكره للحضور، موجهاً بضرورة العمل على تحقيق أعلى معدلات الأمن والاستقرار الأمني والاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور، من خلال تبني أفضل الممارسات حتى ينعم الجميع بالأمن والطمأنينة، والمضي قدماً في تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في ترسيخ الأمن المجتمعي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى دعم ركائز الأمن باعتباره قاعدة أساسية للتقدم في مختلف المجالات.

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وفي سياق آخر قام اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، صباح أول من أمس، بتفقد إدارة المهام الخاصة ضمن خطة التفتيش السنوي لإدارات القيادة العامة، رافقه خلالها العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية، وذلك للوقوف على سير العمل، والتعرف ميدانياً على احتياجات الإدارة ومتطلباتها الخاصة، التي تدعم جاهزيتها وجهودها في أداء المهام المنوطة بها، وتتوافق مع موجهات التحديث والتطور التي تحظى بها كافة الإدارات والأقسام، وتحقيق أهداف شرطة الشارقة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى ضمان الاستعداد والجاهزية والاستعداد في مواجهة الأحداث.