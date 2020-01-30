14.132 بلاغاً إلكترونياً عبر منصة ecrime بشرطة دبي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد النقيب عبد الله الشحي، نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث بالقيادة العامة لشرطة دبي، خلال مشاركته بورقة عمل ضمن فعاليات الاجتماع الخامس عشر للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، أن توحيد القنوات الخاصة بالإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني أسهم في زيادة عدد البلاغات، إذ كانت البلاغات قبل إطلاق منصة ecrime للبلاغات الإلكترونية 1694 بلاغاً، وبعد إطلاقها وصلت إلى 14 ألفاً و132 بلاغاً منها 9390 بلاغاً من الذكور و4742 من الإناث، ما يدل على أن الجرائم الإلكترونية موجودة، لكن الإحجام عن الإبلاغ كان عاملاً جوهرياً في عدم الكشف عنها.

تخفيف

وأفاد الشحي أن وجود المنصة أزاح عن كاهل المبلغين عبء التوجه إلى مراكز الشرطة، إذ كانت عملية تسجيل البلاغ تستغرق قرابة ساعتين، لكن بوجود المنصة يستطيع المبلغ إتمام إجراءات البلاغ في دقائق معدودة وبدون رسوم عبر الهاتف أو الكمبيوتر.

ونوه النقيب الشحي بأنه من البلاغات التي وصلت عبر المنصة بلاغ من ولية أمر اشتكت تعرض طفلها (9 سنوات) لابتزاز إلكتروني من أحد الأشخاص خلال ممارسة لعبة «فورت نايت» القتالية، إذ تعرف إلى المتهم في باب الدردشة، الذي بدأ يطلب منه إرسال بعض الصور الشخصية والبيانات، وأبلغ الطفل والدته التي توجهت على الفور وفتحت البلاغ عبر المنصة، وبتتبع الجهات الأمنية تم تحديد هوية الشخص، وتبين أنه يبلغ من العمر 20 عاماً، ويعمل في إحدى الشركات، وتم ضبطه، وتبين أن 9 أطفال آخرين تواصل معهم الشاب، لكنهم أحجموا عن الإبلاغ، ما دفعه إلى استمرار ابتزازهم.

إسهام

وأكد الشحي أن التقنيات الحديثة والابتكارات التي تطلقها شرطة دبي في مختلف القطاعات بهدف حماية المجتمع، ومنها خدمة منصة «ecrime»، أسهمت بشكل كبير ولافت في عملية سرعة التجاوب مع هذا النوع من الجرائم والبلاغات، حيث إن عملية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في السابق كانت تستغرق وقتاً وجهداً من المبلغ، ولكن بعد إطلاق منصة «ecrime» على العنوان الإلكتروني www.ecrime.ae أصبحت العملية أكثر سرعة وسهولة وسلاسة، وذلك لأن عامل الوقت في هذا النوع من الجرائم يسهم بشكل كبير في التصدي لها. ولفت النقيب الشحي إلى أنهم يقومون برفع الوعي لدى أفراد المجتمع من خلال الحملات والفعاليات مثل حملة على صالات الألعاب الإلكترونية، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية ومعارض وفعاليات يتم التركيز بشكل أساسي على طلبة المدارس والجامعات فيها، لافتاً إلى أن إجمالي الفعاليات التي تم تنفيذها في 2019 45 فعالية، واستهدفوا 4200 طالب وطالبة.