شرطة أبوظبي تعد خبراء لـ «تخطيط الحوادث»

المصدر: أبوظبي - البيان

بدأت شرطة أبوظبي في إعداد خبراء دوليين من منتسبيها للحصول على شهادة الاعتماد الدولي في مجال تخطيط وإعداد تقارير الحوادث المرورية «ACTAR»، ضمن برنامج متخصص بدأت مرحلته التأهيلية الأولى بأكاديمية شرطة دبي، ويستهدف ضباطاً وضباط صف من مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي.

وأكد اللواء مكتوم الشريفي، المدير العام لشرطة أبوظبي، أن تأهيل المنتسبين للحصول على شهادة الاعتماد الدولي «ACTAR» في إعادة بناء الحوادث المرورية يأتي ضمن الخطة الاستشرافية لشرطة أبوظبي، لمواكبة التطور التقني في رصد وتحليل الحوادث المرورية، بحيث يصبح التقرير المروري الذي تصدره شرطة أبوظبي معترفاً به دولياً، بما يزيد ثقة المتضررين والمتسببين في الحوادث.

وأوضح اللواء مهندس محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، أن الدورة التأهيلية تتضمن محاضرات وفق المعايير التدريبية الدولية، بما يؤهلهم للالتحاق بالبرنامج التدريبي بجامعة نورث ويسترن بالولايات المتحدة الأمريكية.