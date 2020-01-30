عبد الله الكرم يتفقد الحافلة المبتكرة «باج بايتس»

المصدر: دبي - البيان

زار الدكتور عبد الله محمد الكرم، رئيس مجلس المديرين والمدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، رافلز ستارترز في منطقة الينابيع، حيث تفقد الحافلة المبتكرة «باج بايتس»، التي تعد تجربة تعليمية مبتكرة متنقلة مصممة خصوصاً للأطفال، وقد اصطحب الدكتور الكرم أطفالاً من رافلز ستارترز أتيحت لهم الفرصة للتفاعل مع تميمة إكسبو 2020 من خلال تقنية الواقع الافتراضي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار مبادرة «معاً نتعلم» التي أطلقتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي التي تهدف إلى قضاء بعض الوقت مع المعلمين وطلابهم في دبي لإتاحة الفرصة لهم، ليعرفوا أكثر عن إكسبو 2020 إلى جانب تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الـ50 عاماً المقبلة.

وتعد «باج بايتس»، التي تم إطلاقها من قبل إنوفينتشرز للتعليم، مبادرة مبتكرة وجذابة الصغار التي توفر مستويات تعليمية إلكترونية عالية الجودة، وتستهدف هذه المبادرة الأطفال بين ثلاث إلى أربع سنوات، إذ يمكنهم الوصول إلى عالم من التجارب الجديدة على متن حافلة مصممة خصوصاً لهم، ما يسهم في غرس الفضول التعليمي في نفوسهم منذ الصغر.

وتشجع هذه المبادرة على استخدام التكنولوجيا كأداة لتسريع عملية التعلم والاستمرار في بناء بيئات تعليمية متصلة بالشبكة، إذ يستكشف الطلاب أفكارهم الخاصة ويطورون المهارات ويبنيون الثقة فيها من خلال استخدام التكنولوجيا.

وتزور حافلة «باج بايتس» جميع حضانات إنوفينتشرز للتعليم رافلز في دبي، وتوفر تجارب تعليمية هادفة وعالية الجودة في مرحلة ما قبل المدرسة. تعد هذه المبادرة جزءاً من مشروع «World on Wheels» الذي يهدف إلى نشر التكنولوجيا المتنقلة في مدارس إنوفينتشرز للتعليم.