«دبي الطبية» حاضنة لمؤسسات الرعاية الصحية العالمية

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

أكد الدكتور رمضان البلوشي، رئيس القطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية لـ«البيان»، أن المدينة تسعى باستمرار أن تكون الوجهة المختارة للرعاية الصحية عالية الجودة، وحاضنة لكبرى المؤسسات في قطاع الرعاية الصحية من جميع أنحاء العالم، لا سيما وأنها تمتاز بموقها الاستراتيجي في قلب إمارة دبي، والبنية التحتية الممتازة.

وأضاف أن المدينة عملت على مدار 17 عاماً الماضية على تعزيز قدرات قطاع الرعاية الصحية، وجذب أكثر الأسماء في الميدان الطبي، وتسخر كل جهودها لخدمة هذه المرافق وتعزيز دورها في تقديم الرعاية الصحية بنهج يرتكز بالدرجة الأولى على المرضى، إذ تقوم بتسريع إجراءات عمل هذه المستشفيات والمرافق الطبية، وتقديم الخدمات الذكية لها منذ المرحلة الأولى من تأسيسها إلى البدء بعملياتها.

ومن أجل ذلك أطلقت سلطة مدينة دبي الطبية بوابتها الذكية «مسار»، التي تقدم خدمات شاملة ومتنوعة من تقديم الطلبات وعمليات التجديد، وتندرج تحت مجموعات رئيسية هي تأسيس الأعمال التجارية، وترخيص أخصائي الرعاية الصحية، والخدمات الحكومية، واليوم تقدم مسار أكثر من 200 خدمة ذكية.

تثقيف

ونظمت جلسات تثقيفية وتوعوية للشركاء الجدد بلغت أكثر من 35 جلسة توعوية في 2019، لضمان جودة الخدمات التي تقدمها المرافق الطبية في المدينة، بالإضافة إلى عمل مسوحات الجودة الدورية لضمان تطبيق الجودة بشكل مستمر، والزيارات الميدانية المنظمة والعشوائية التي بلغت أكثر من 192 في نفس العام الماضي.

جوائز تميّز

وأطلقت جوائز التميز احتفاءً بالمساهمات التي يقوم بها الأفراد والمؤسسات على حد سواء في مجال الرعاية الصحية في المدينة، وكرّمت أكثر من 60 شريكاً، بهدف تشجيع المرافق الطبية على التميز وتقديم خدمات مبتكرة، وتتطلع هذا العام إلى تكريم أكثر من 17 شريكاً عبر فئات الجائزة المختلفة.

خطط

وأعلنت المدينة دبي الطبية في وقت سابق عن خططها لتأسيس مستشفى باراكير الإمارات الرائد في مجال طب العيون في المرحلة الثانية من المنطقة الحرة بمنطقة الجداف دبي، والذي يعتبر أول مستشفى تخصصي للعيون في المرحلة الثانية، والأول في الشرق الأوسط بسعة 10 أسرّة طبية متطورة، حيث تم تصميمه لتوفير الرعاية الصحية المتطورة ليقدم نطاقاً واسعاً من الخدمات الطبية التخصصية في مجال أمراض العيون، ويتوقع افتتاحه في الربع الأخير من العام 2020. ويمتد المستشفى الجديد على مساحة 13000 قدم مربعة، ويتكون من 6 طوابق.

وفي سياق متصل، أعلنت المدينة عن افتتاح مستشفى مركز كليمنصو الطبي الأسبوع المقبل في المرحلة الثانية. ويعد جزءاً من شبكة مستشفيات كليمنصو ميديسن، بما فيها مركز كليمنصو الطبي في بيروت والرياض ومراكز أخرى يتم الإعداد لها، إذ سيعمل المركز على جلب خبرات طبية رائدة في اختصاصاتها إلى دبي.