264.479 معاملة أنجزتها «الكاتب العدل» بمحاكم دبي

أوضح عبد الرزاق القاسم، مدير إدارة الكاتب العدل في محاكم دبي، أن الإدارة أنجزت في عام 2019، 264.479 معاملة خلال عام، وبلغت نسبة دقة معاملات الكاتب العدل 98%، وبلغ إجمالي الرسوم المستوفاة (132.358.197.21)، وتم تقليص مدة إنجاز خدمات الكاتب العدل من 11 دقيقة في 2018 إلى (8.9) دقيقة في عام 2019، مشيراً إلى أن الكاتب العدل يقدم خدماته من خلال مراكز خدمة مختلفة منها، المركز الرئيس، ومركز الطوار، ومركز البرشاء، والبرشاء مول، ومركز وافي، ومنطقة حتا، والكاتب العدل الإلكتروني العام، والكاتب الإلكتروني الخاص من خلال المكاتب الخاصة، ومكاتب المحامين، إلى جانب الانتقال إلى خارج مراكز الخدمة لمن يطلب الخدمة ولأصحاب الظروف الخاصة ككبار السن والمرضى في المستشفيات.

واستعرض عبد الرزاق القاسم أهم إنجازات الإدارة لعام 2019، من أهمها: تجهيز متطلبات الخدمات الذكية من خلال تحديد ووضع آلية العمل للتحول الذكي، ويعتمد في ذلك على أكثر التقنيات تطوراً وأكثرها أمناً، وذلك لخلق ثقة متبادلة بين المحاكم والمتعاملين لاستخدام الخدمات الذكية والاعتماد عليها بشكل أكبر، وتشكيل فريقين عمل للمتابعة والتدقيق. ( دبي - البيان)