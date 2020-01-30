التسجيل في «معاً» لغاية 29 فبراير

المصدر: أبوظبي- البيان

سيتمكن رواد الأعمال والمؤسسات الاجتماعية الناشئة من التسجيل للمشاركة في الدورة الثانية من حاضنة معاً الاجتماعية حتى تاريخ 29 فبراير.

وتحث هيئة المساهمات المجتمعية معاً رواد الأعمال وأصحاب الحلول المبتكرة على التقدم للمشاركة في الدورة الجديدة من الحاضنة الاجتماعية، وتتناول موضوع تعزيز وتحسين الصحة النفسية في أبوظبي، للحصول على فرصة تبني ورعاية أفكارهم المبتكرة وأعمالهم الاجتماعية الناشئة، وذلك من خلال تقديم الدعم المالي وخطة مدروسة ومتكاملة لتنميتها لتصبح مؤسسات اجتماعية، ومنشآت أهلية اجتماعية ذات أثر اجتماعي مستدام في الإمارة.

وكانت الدورة الأولى من حاضنة معاً الاجتماعية قد اختارت 10 مشاريع ناشئة تناولت مواضيع تطوير الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم نهاية العام الماضي، حيث وقع الاختيار على مشاريع مبتكرة.

وقالت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية معاً: «يعتبر حصول مجتمعنا على الدعم المناسب في هذه القضية مسألة حيوية، ونشجع المؤسسات الاجتماعية الناشئة والمؤسسات غير الربحية على التقدم بحلول من شأنها مساعدة الأفراد على التغلب على تحديات الصحة النفسية. نبحث عن الموهوبين والمتحمسين والمبدعين من ذوي الأفكار المبتكرة والمستدامة. ونأمل أنه من خلال دعم هذه المشاريع في إحداث أثر اجتماعي واضح في القضية الاجتماعية المهمة في أبوظبي».

وتستقطب الحاضنة الفرق المؤلفة من شخصين إلى ثلاثة أشخاص، من أصحاب الأفكار المبتكرة التي تطرح حلولاً مستدامة قد تكون خدمية أو منتجات، تشمل المنتجات التكنولوجية، كما يمكن للأفراد الفرادى التقدم للبرنامج، حيث ستقوم هيئة معاً بتجميعهم في فرق.