الناقلات الإماراتية تتخذ احتياطات لمجابهة الفيروس

المصدر: دبي، أبوظبي - البيان، رامي سميح

أكدت طيران الإمارات والاتحاد للطيران أنهما تتعاملان بكفاءة عالية مع المسافرين القادمين إلى مطاري دبي وأبوظبي الدوليين، فيما يتعلق بمواجهة الحالات المحتملة والتصدي لفيروس «كورونا»، وأنهما يمتثلان لكافة الإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية الإماراتية في هذا الصدد.



تقييم المخاطر



وقال متحدث رسمي عن طيران الإمارات في بيان: «نستطيع التأكيد أن السلطات في دائرة الصحة بدبي تفحص كافة المسافرين وأفراد أطقم الخدمة الذين يصلون على رحلاتنا القادمة من بكين، شنغهاي وجوانزو. كما يخضع مسافرونا وأفراد أطقم الخدمة لدينا لفحص حراري، ويملأون بيانات في بطاقة أسئلة عند مغادرتهم لبر الصين الرئيس، وذلك لتقييم المخاطر». وأضاف: «نزود أفراد أطقم الخدمة على رحلاتنا المتجهة إلى بكين، شنغهاي، جوانزو، هونغ كونغ، تايبيه، هانوي، وهوتشي منه بأقنعة وأجهزة لتعقيم الأيدي، كما نتيح لهم خيار ارتداء الأقنعة على متن الطائرات. إن أفراد أطقم الخدمة مدربون، ونذكرهم دوماً باتباع أفضل الممارسات الصحية التي يحددها الخبراء والجهات المعنية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا». وسيتبعون التدابير التشغيلية القياسية للتعامل مع أي حالات مشتبه فيها على متن الطائرات».



اتصال وثيق



واستدرك المتحدث: «إننا على اتصال وثيق بالسلطات الإماراتية والصينية ذات الصلة والجهات التنظيمية الأخرى، ونمتثل لتعليماتهم وإرشاداتهم. ونتابع عن كثب ونطبق الإرشادات الواردة من منظمة الصحة العالمية، والتي لم تنصح حتى الآن بفرض أي قيود على السفر. ولمزيد من المعلومات بشأن فحص المسافرين، يرجي الاتصال بوزارة الصحة الإماراتية». فيما أكدت «الاتحاد للطيران» أنها تعمل بشكل وثيق مع شركائها الاستراتيجيين في الصين وأبوظبي للمساعدة على الحد من انتشار فيروس «كورونا» المتفشي حالياً في الصين.



تعليمات



وقال متحدث باسم الناقلة الوطنية، في تصريحات صحافية، إنه بعد اجتماع عقد بين جميع الجهات المعنية، أعطت دائرة الصحة أبوظبي تعليمات بتطبيق إجراءات الفحص الحراري على جميع المسافرين وطواقم الطائرات على الرحلات المقبلة من الصين. وتابع أنه سيتم تخصيص بوابات محددة في مطار أبوظبي الدولي لجميع المسافرين على الرحلات المقبلة من الصين مع مواقف خاصة لجميع طائرات الشحن المقبلة من الصين، حيث سيخضع طاقم الطائرة لنفس إجراءات الفحص بالتصوير الحراري التي يخضع لها المسافرون. وأوضح أن سلامة وصحة ضيوف وموظفي «الاتحاد للطيران» في قمة أولويات الشركة.



تعديل



ستلغي الاتحاد للطيران رسوم إعادة الحجز والإلغاء للتذاكر التي تم حجزها قبل 24 يناير الجاري للسفر إلى أو من الصين بين 24 يناير و29 فبراير المقبل. ويمكن للضيوف الراغبين بتعديل رحلاتهم أو إلغائها التواصل مع مركز الاتصال التابع للشركة في دولة الإمارات أو الصين أو مع وكيل السفر في حال لم يقوموا بالحجز مع الاتحاد للطيران مباشرة.وكان مطار أبوظبي الدولي قد بدأ اعتباراً من الخميس الماضي تفعيل إجراءات فحص المسافرين القادمين من الصين مع بدء انتشار سلالة جديدة من فيروس «كورونا»