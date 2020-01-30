«رفاهية» يقيس مستوى إنهاك موظفي الصحة

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

استعرض مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، تطبيق «رفاهية» الذي يقيس مستوى الإنهاك لدى الموظفين في القطاع الصحي، من خلال تحديد ملامح الوجه بكاميرات المراقبة في المستشفيات والمراكز الصحية، وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي، على فترة زمنية محددة، وقياس العوامل العاطفية المؤثرة، مثل الغضب والسعادة والقلق والتوتر وغيرها، بهدف الوقاية من الوصول إلى مراحل متقدمة من الإنهاك الوظيفي.

ويقوم التطبيق بحسب علي جمعة العجمي مدير إدارة نظم المعلومات الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع بقياس نسبة التوتر لدى الأشخاص وضغط الدم وتعبيرات الوجه.