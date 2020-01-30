«G42» تعزز جهود احتواء «كورونا»

المصدر: أبوظبي- وام

تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، استعداد الإمارات لدعم الصين والمجتمع الدولي للتصدي لفيروس «كورونا»، أعلنت مجموعة (G42) الإماراتية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية اتخاذها إجراءات فورية للمساعدة في الكشف عن عدوى الفيروس وعلاجه والوقاية منه من خلال الاستفادة من ممارسات الرعاية الصحية التي تركز على الذكاء الاصطناعي.

وتضع (G42) خبرتها في مجال الجينوم لتوفير الوصول السريع إلى النمط الجيني من خلال استخدام مجموعات التشخيص المتقدمة المحمولة التي يمكن أن تساعد في تحديد تسلسل الكواشف، وفي نهاية المطاف، إيجاد علاج لاحتواء الوباء. كما أعلنت مجموعة (G42) عن مبادرتها الإنسانية الرامية إلى دعم موظفي الرعاية الصحية في الصين عبر توفير مئات الآلاف من المستلزمات الطبية الأساسية، مثل الأقنعة الجراحية والقفازات الطبية والنظارات الواقية والملابس الواقية. كانت العديد من التقارير قد أفادت بأن خدمات الرعاية الصحية في مدينة ووهان باتت تحت ضغط شديد وتعاني كثيراً في جهودها لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال بينج تشاو، الرئيس التنفيذي لمجموعة (G42): «مع استمرار حالة الطوارئ المتزايدة بخصوص انتشار الفيروس، شعرنا بمسؤوليتنا عن توفير خبراتنا ومواردنا لأولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة في تخفيف هذا الوضع الخطير، حيث يعمل فريقنا عن كثب مع شركائنا من أجل دعم السلطات الصينية والأجنبية، في محاولة تهدف إلى الحد من انتشار المرض واكتشاف علاج له في أقصر وقت ممكن». وإضافة إلى دعم الجهود العالمية لاحتواء تفشي المرض، تعمل G42 أيضاً بتنسيق وتعاون وثيق مع الجهات المعنية على حماية حدود الإمارات، ومنع انتشار الفيروس محلياً.