انطلاق «توظيف اليوم الواحد» برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

كشفت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، عن تنظيمها أمس معرض توظيف اليوم الواحد، بمبنى الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، تحت شعار «بوابتي إلى العمل» بمشاركة 9 جهات حكومية وخاصة، لتقديم 33 وظيفة شاغرة، من المرشحين للمقابلات الشخصية، وتنظيم 8 ورش تدريبية وتأهيلية. وأوضحت آمنة محمد الشحي مدير إدارة التوطين والمواهب بدائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة: «إن اليوم المفتوح استقطب الباحثين عن عمل ضمن قائمة الترشيحات في قاعدة البيانات بالدائرة، لإجراء المقابلات المباشرة للالتحاق في 33 وظيفة شاغرة تقدمها 9 جهات مشاركة من القطاعين الحكومي والخاص».