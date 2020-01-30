بحث التعاون مع أرمينيا في الرقابة المالية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

بحث الدكتور حارب بن سعيد العميمي، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مع سفير جمهورية أرمينيا لدى الدولة مهير مكرتوميان، تعزيز التعاون بين الجانبين وتشجيع وتفعيل فرص جديدة للتعاون والتنسيق في مجال الرقابة المالية ومكافحة الفساد.

وسلم السفير الأرميني رئيس الديوان رسالة خطية تتعلق بآخر المستجدات والعلاقات المميزة بين البلدين الصديقين، تضمنت رغبة الأجهزة المعنية بجمهورية أرمينيا في تقوية آفاق التعاون، وتبادل الخبرات في مجال الرقابة المالية ومكافحة الفساد.