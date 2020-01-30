استعراض جدول أعمال «يومكس» و«سيمتكس»

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت اللجنة العليا المنظمة لمعرض الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2020» ومعرض المحاكاة والتدريب «سيمتكس 2020» والمؤتمر المصاحب لهما التي تعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في الفترة ما بين 23 و25 فبراير المقبل، ورشة عمل لممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الإمارات لتسليط الضوء على فعاليات وجدول أعمال دورة هذا العام من المعرضين.

وألقى العميد الركن مهندس خليفة علي الكعبي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، الكلمة الرئيسة أمام الحضور، وتطرق فيها إلى أهمية دورة هذا العام من المعرضين بالنسبة إلى تطوير قطاعي المركبات غير المأهولة والمحاكاة والتدريب في الإمارات.

وشهدت الجلسة تقديم إيجازات من قبل سعيد بن خادم المنصوري، المدير التنفيذي لشركة «آيدكس» التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، وخالد موسى، مدير إدارة تقنية المعلومات في الهيئة العامة للطيران المدني وعضو لجنة المؤتمر، والدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة الرئيس العام المشارك للجنة التوجيهية لتحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت 2020، والمهندس خلفان جمعة المراشدة، مدير إدارة تطوير مهارات الطلبة في وزارة التربية والتعليم.

وناقش المتحدثون، خلال الجلسة، أهم المجالات التي سيركز عليها معرضا «يومكس» و«سيمتكس»، والتي تتضمن هذا العام لأول مرة قطاع أمن الحدود الذي سيلقي الضوء على أفضل السبل للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المأهولة للحفاظ على أمن الحدود الوطنية للدول. وتطرقت الجلسة إلى المؤتمر المصاحب للمعرضين الذي تنطلق أعماله في 22 فبراير المقبل، ويجمع كوكبة عالمية من القادة والخبراء والمسؤولين في هذه القطاعات، لمناقشة موضوع «المواءمة بين الأنظمة المأهولة وغير المأهولة في عصر الأنظمة الذكية».

تعزيز

قال اللواء الركن طيار علي محمد مصلح الأحبابي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لـ«يومكس» و«سيمتكس» والمؤتمر المصاحب لهما: «يسهم المعرضان في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتقنية والابتكار بما ينسجم مع التوجهات العالمية الرامية إلى اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ويعتبر المعرضان الفعاليتين الوحيدتين في المنطقة المتخصصتين في مجالات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، بينما يتوسع جدول أعمالها هذا العام ليشمل أنظمة أمن الحدود أيضاً».