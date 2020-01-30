حاكم الشارقة يفتتح المقر الجديد لمعهد الدراسات المصرفية

المصدر: الشارقة - وام

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، المبنى الجديد للمقر الرئيس لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، بمنطقة المعاهد في المدينة الجامعية بالشارقة.وجرت مراسم الافتتاح، بوصول موكب صاحب السمو حاكم الشارقة، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله، معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من المسؤولين في القطاع المصرفي والمالي.

ليتفضل بعدها صاحب السمو حاكم الشارقة، بوضع توقيعه على اللوح التذكاري، إيذاناً بالافتتاح الرسمي للمعهد، وبدأ الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات، ليلقي بعدها هشام عبد الله القاسم رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، كلمة، ثمّن فيها تشريف صاحب السمو حاكم الشارقة بافتتاح المعهد.. مؤكداً: «إن من سيقلب صفحات التاريخ، سيرى صنائع سلطان، شاهدة على رجل خط بعقله، ملحمة بناء الإنسان وصناعة المستقبل، وسلطان الفكر يؤمن بأن الأمم والأوطان، تبنى بالعقول وعزائم الرجال، وأن القادة والمبدعين، يحتاجون إلى نبراس يهديهم إلى المستقبل المنشود».

وأشار القاسم إلى أن هذا الصرح، اليوم، واحد من مآثر صاحب السمو حاكم الشارقة، المسخّرة لخدمة إنسان هذا الوطن، للأخذ بيد أبناء الإمارات في رحلتهم الطويلة عبر مدارج العلم والتفوق وتحقيق الطموحات.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بعدها، بتكريم عدد من رؤساء مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وهم :فاضل سعيد الدرمكي، ومعالي أحمد حميد الطاير، ومحمد مصبح النعيمي، وحسين القمزي، وهشام عبد الله القاسم، إضافة إلى الشخصيات التي أدارت المعهد، وهم.. يوسف عيسى الصابري، ومعالي حميد محمد القطامي، وجمال الجسمي.

وتسلم سموه هدية تذكارية مقدمة من معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، تقديراً لدوره في دعم جهود المعهد.

وتخلل الحفل، عرض فيلم قصير، تناول بدايات معهد الإمارات للدارسات المصرفية والمالية، ومراحل التطور خلال مسيرته.

ثم تجول صاحب السمو حاكم الشارقة في أروقة المعهد، مطلعاً على ما يضمه من مرافق وقاعات متنوعة، تلبي المتطلبات العلمية للطلبة والباحثين في القطاع المالي والمصرفي.

استقبال

إلى ذلك، استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، في دارة الدكتور سلطان القاسمي، وفداً من جامعة كامبريدج، برئاسة البروفيسور ستيفن جاي توب نائب رئيس الجامعة.

ورحّب صاحب السمو حاكم الشارقة، في مستهل اللقاء بوفد جامعة كامبريدج، وتبادل سموه معهم عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجالات العلمية والأكاديمية.

وتم خلال اللقاء، بحث مجالات التعاون بين إمارة الشارقة، وجامعة كامبريدج، في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والثقافية.

وقدم البروفيسور ستيفن جاي توب، شكره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على إتاحة الفرصة لهذه الزيارة، مشيداً بما وصلت إليه إمارة الشارقة من مكانة علمية وثقافية مرموقة، تعكس الرؤية الحكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة.

سموه ينال جائزة التميّز العربي لدعم الإبداع الشعري

نال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تكريم جامعة الدول العربية بمنحه جائزة التميز العربي لدعم الإبداع الشعري، وذلك لدور سموه الجلي ودعمه الكبير والدائم للشعر والشعراء في الوطن العربي.وتسلّم الجائزة بالنيابة عن سموه الشيخ سالم عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، ضمن حفل أقيم أمس بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، حضره أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة، وجمعة مبارك الجنيبي، سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعدد من الشخصيات العربية القيادية السياسية والثقافية المرموقة.

جاء ذلك على هامش أعمال المؤتمر العربي للثقافة والإبداع الخامس التي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - إدارة الثقافة وحوار الحضارات - بالتعاون والتنسيق مع المركز العربي للثقافة والإعلام. القاهرة - وام