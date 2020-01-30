قانون بتنظيم «الدفاع المدني» بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم «2» لسنة 2020م بشأن تنظيم الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة. ويقضي القانون بأن يكون مقر الإدارة العامة للدفاع المدني الرئيس مدينة الشارقة، ويجوز بناء على موافقة المجلس التنفيذي أن تنشئ فروعاً لها في باقي مدن ومناطق إمارة الشارقة.

وحدد القانون أهداف الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة فيما يلي:

1. حماية الأرواح والممتلكات ومصادر الثروة الوطنية في أوقات السلم والحرب ضد المخاطر وفي حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.

2. متابعة سير الأحداث في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث والإشراف على التدابير والإجراءات المتخذة في تلك الحالات.

3. العمل على استمرارية الأعمال وإعادة الحياة الطبيعية في المناطق المتضررة وتسيير خدمات المرافق العامة والخاصة المتضررة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمختصة في إمارة الشارقة.

4. توعية أفراد المجتمع للوقاية من المخاطر في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث المحتملة وكيفية التعامل معها وحثهم وتشجيعهم على التطوع في أعمال الدفاع المدني.

ووضع القانون جملة من الاختصاصات للإدارة العامة للدفاع المدني في سبيل تحقيق أهدافها منها:

1. رسم السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية للدفاع المدني في الإمارة وعرضها على المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها.

2. إبداء الرأي واقتراح التشريعات والأنظمة المتعلقة بالدفاع المدني وعرضها على المجلس التنفيذي ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها.