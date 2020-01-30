سعيد بن زايد يشهد العرس الجماعي الرابع لأبناء «المشرف»

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد مجلس المشرف بمدينة أبوظبي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة الزفاف الجماعي الرابع لعدد من أبناء المنطقة.

حضر الحفل سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح.

كما حضر الحفل الشيخ نهيان بن حمدان آل نهيان، واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد. وهنأ سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان والحضور العرسان وذويهم بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً لهم حياة سعيدة ومستقرة.

إشادة

وأعرب العرسان وأسرهم عن شكرهم للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي لا يدخر جهداً في سبيل إسعاد شباب الوطن ودعمه بكل الوسائل التي تكفل له حياة رغيدة ملؤها السعادة والرفاه والأمل في مستقبل زاهر.

وأشاد العرسان وأسرهم بالرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لهذا العرس الجماعي الذي أدخل الفرحة إلى قلوبهم وقلوب ذويهم.