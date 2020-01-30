حميد النعيمي يكرّم الفائزين بجائزة عجمان للتميز الحكومي

المصدر: عجمان - وام

كرّم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، الفائزين بجائزة عجمان للتميز الحكومي بدورتها التقييمية الرابعة، وذلك خلال الحفل الذي نظمه المجلس بمشاركة الدوائر الحكومية في الإمارة.وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس برنامج عجمان للتميز - في كلمته التي ألقاها خلال الحفل - إن قيادة دولة الإمارات علمتنا أن لا مكان للمستحيل عندما تكون الغاية أسعد شعب يعيش في أسعد وطن، لذا تمضي حكومة عجمان بعزيمة وبهمة عالية لتحقيق رؤية الإمارات التي تكبر كل يوم بعطاءات وإنجازات الجهات والمؤسسات والأفراد العاملين فيها.

وأضاف سموه: «نشهد اليوم حصيلة عمل جاد وجهود مشهودة لمؤسساتنا الحكومية للتميز بمبادرات وبرامج وخدمات تراعي أفضل المعايير المحلية والعالمية»، مؤكداً أن هذا الحفل يعد محطة في مسيرة التميز، لنهنـئ المكرمين بإنجازاتهم، ونتطلع من الجميع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات بمزيد من الإصرار.

وقال: «لقد علّمنا الوالد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات أن التميز الحقيقي هو التميز في خدمة الناس والرغبة في تحقيق نتائج ترتقي بمستوى جودة حياة الناس اليومية».