مشاركة 130 خبيراً في منتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة عن اكتمال استعداداتها لتنظيم النسخة الـ21 من منتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي، الذي ينطلق في الـ3 من فبراير المقبل، ويستمر 4 أيام في متنزه الصحراء، إذ يناقش عدة موضوعات رئيسة، بمشاركة أكثر من 130 خبيراً وباحثاً ومختصاً في عالم البيئة من 24 دولة من مختلف قارات العالم.وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية: «حقق منتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي نقلات نوعية في عالم البيئة، ليس على مستوى الشارقة فحسب، بل على المستويين الإقليمي والعالمي».

وأشارت السويدي إلى أن الشارقة تمتلك خبرة غنية وعريقة في مجال البيئة وصون التنوع الحيوي، وهي سبّاقة في بذل كل ما هو ممكن لتوفير الفرصة لاستعراض القضايا البيئية والتشاور والمناقشات وتبادل الأفكار والمعلومات، بهدف تعزيز الوعي والمعرفة حول قضايا التنوع الحيوي.