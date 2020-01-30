ماجد البلوشي.. مهارة التعامل مع الحيوانات المفترسة

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

يمتلك مهارة خاصة في التعامل مع الحيوانات المفترسة أهلته لأن يلعب دوراً بارزاً ضمن فريق عمل المؤسسة العامة لحديقة الحيوانات في منطقة العين، فالهدوء الذي يتسم به وقدرته على التصرف السريع وانتباهه لأدق التفاصيل، كل ذلك أسهم في تميز المواطن ماجد هلال البلوشي في عمله.

ويقول البلوشي مشرف رعاية الحيوانات الرئيسية - فصائل القرود: «منذ صغري وأنا أعشق إطعام الحيوانات، وبمجرد أن كبرت بدأت بجمع الحيوانات في المنزل، وكانت لدي مجموعة من الأفاعي والعقارب والثعالب والطيور، وعندما سمعت عن وجود شواغر في حديقة الحيوانات في العين أسرعت للتقديم وبلا تردد، واليوم أحقق حلمي وأطعم الغوريلات وأعتني بها». وأضاف: «التحقت للعمل في الحديقة عام 2012، وأمتلك شغفاً بمهام رعاية الحيوانات، وفهم سلوكياتها وحاجاتها، وأمتلك شخصياً مهارات عدة تمكنني من القيام بمهام عملي والحفاظ على الحياة البرية في الحديقة، وأهوى التعامل مع الغوريلات على وجه الخصوص».

وتابع: «التعامل مع الحيوانات يحتاج إلى التحلي بالصبر حتى تستجيب للأوامر، إضافة إلى قوة الملاحظة وسرعة البديهة». وأردف البلوشي: «يسألني بعض زوار الحديقة عن مفهوم صون الطبيعة، وأجيبهم بأنها محاولة الحد من تراجع أعداد الأنواع البرية، ومنع الحيوانات المهددة بالانقراض من الاختفاء كلياً، وحماية واسترجاع البيئات الطبيعية».