«تلال» تقدم امتيازات حصرية لموظفي الحكومة

المصدر: دبي - البيان

وقّعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أخيراً، مذكرة تفاهم مع شركة تلال العقارية، لرعاية برنامج الخصومات الخاص بموظفي الحكومة «امتيازات»، وتقديم عروض خاصة، وامتيازات حصرية لموظفي الحكومة على خدماتها كافة.وجرى توقيع مذكرة التفاهم في مقر الهيئة بدبي، إذ مثلها مديرها العام الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، بينما مثل شركة تلال العقارية مديرها العام خليفة الشيباني.

وتعقيباً على توقيع المذكرة، أكد الدكتور عبد الرحمن العور: «أن برنامج الخصومات الخاص بموظفي الحكومة «امتيازات» شهد قفزات نوعية متسارعة خلال فترة قصيرة لجهة عدد الرعاة والشركات المنضمة للبرنامج، والعروض المميزة التي يقدمها لموظفي الحكومة المستفيدين منه».

وذكر أن البرنامج يخدم موظفي 97 وزارة وجهة اتحادية ومحلية، بما فيهم موظفو حكومتي عجمان وأم القيوين، حيث يستفيدون من مئات العروض الحصرية التي تقدمها مؤسسات وشركات القطاع الخاص ضمن البرنامج، الذي يهدف إلى خلق بيئة عمل حكومية محفزة وسعيدة، وتعزيز مستويات السعادة والإنتاجية والإيجابية لدى موظفي الجهات الحكومية. ومن جانبه، أكد خليفة الشيباني، المدير العام لشركة تلال العقارية، حرص الشركة على توفير العروض والخصومات الحصرية لموظفي الجهات الحكومية.