«مواصلات الإمارات» توفر الصيانة لـ 14 ألف مركبة

المصدر: أبوظبي - البيان

أبرمت مواصلات الإمارات ممثلة بدائرة الخدمات الفنية في أبوظبي 30 عقداً، مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة خلال عام 2019، وذلك لتوفير خدمات الصيانة والإصلاح لأسطول مركبات تلك الجهات، ولمدد تعاقدية متفاوتة تمتد إلى 3 سنوات. حيث سيتم بموجب تلك العقود توفير خدمات الصيانة والإصلاح لمركبات الجهات، والتي يبلغ عددها نحو 14 ألف مركبة مختلفة، من خلال 44 ورشة فنية منتشرة في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.

وأشاد عبداللطيف الأنصاري مدير مركز أبوظبي للخدمات الفنية في مواصلات الإمارات، بالثقة التي تحظى بها المؤسسة بين متعامليها، والتي تمكنت من ترسيخها عبر سنوات طويلة من الأداء المتميز، مشيراً إلى التنامي المستمر والتوسع في أنشطة المؤسسة وخدماتها ومواقعها ومنشآتها وأسطول مركباتها، والذي يواكبه بالمقابل نمو وتطوير مماثل على صعيد الخدمات الفنية المقدمة داخلياً أو خارجياً، من حيث تطبيق معايير الخدمة عالية الجودة، وضمان عنصري السلامة والأمان في المركبات المستفيدة من خدماتها الفنية، والارتقاء بمستوى الانتظام والشمولية فيها.

وأكد الأنصاري أن مواصلات الإمارات بكوادرها وإمكاناتها على أتم الجاهزية لأداء المهام المنوطة بها بموجب هذه العقود وفق أعلى مستوى وأفضل المعايير.