5 مشاريع لصيانة إنارة الطرق في أبوظبي بـ52 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

كشفت بلدية مدينة أبوظبي عن تنفيذها 5 مشاريع صيانة لإنارة الطرق في جزيرة أبوظبي بقيمة 51 مليوناً و970 ألف درهم.

وأشارت البلدية، خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الإنارة السنوي، إلى أن المشروعات الـ5 تشمل مشروعاً لصيانة إنارة الطرق في منطقة غرب أبوظبي، إذ تم إنجاز ما نسبته 86% منه بكلفة 9 ملايين و900 ألف درهم، ومشروعاً بتكلفة 9 ملايين و900 ألف درهم لصيانة الإنارة في منطقة شرق أبوظبي، وتم إنجاز 70% منه، ومشروعاً بتكلفة 9 ملايين و900 ألف درهم في منطقة البر الرئيسي شمال تم إنجاز 95% منه، ومشروعاً بتكلفة 9 ملايين و900 ألف درهم في منطقة البر الرئيسي جنوب بنسبة إنجاز 95%، ومشروعاً بتكلفة 12 مليوناً و370 ألف لصيانة شبكات الإضاءة في منطقة البر الرئيسي.

وأوضحت: «أن أعداد غرف التحكم في مدينة أبوظبي تبلغ 5 آلاف و708 غرفة، كما تبلغ أعداد أعمدة الإنارة التي تعمل بالإنارة التقليدية 161 ألفاً و688 عموداً».

وأشارت إلى أن هناك مشروعين لاستبدال الإضاءة التقليدية بإضاءة LED لنحو ما يقرب 6797 كشافاً للإنارة بتكلفة 21 مليوناً و221 ألفاً و821 درهماً تشمل استبدال 1616 فانوساً تقليدياً، إلى أخرى من نوع LED في جزيرة أبوظبي.