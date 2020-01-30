1227 جولة بيئية لبلدية دبا خلال 2019

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت بلدية دبا متمثلة بإدارة الخدمات العامة والبيئة قسم حماية البيئة 1227 جولة تفتيشية بيئية في مدينة دبا والمناطق التابعة لها، وتم تحرير 190 مخالفة، بالإضافة إلى مصادرة 72 قرقوراً، وتضمنت أغلبها رمي المخلفات المنزلية ومخلفات المزارع وحرقها وأيضاً تسريب مياه صرف صحي. وإلى جانب ذلك نفذت شعبة التثقيف الصحي والبيئي في العام نفسه 31 فعالية متنوعة بين حملات توعية وحملات نظافة ومحاضرات تثقيفية وورش عمل ومبادرات تثقيفية. وتأتي الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة والورش والمحاضرات التثقيفية في إطار رسالة البلدية للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع وحماية البيئة والحياة البرية والبحرية في المدينة.