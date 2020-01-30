مرشد سياحي ذكي في الحديقة القرآنية بدبي يتحدث 8 لغات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت بلدية دبي تطبيقاً ذكياً مزوداً بـ8 لغات عالمية، يقوم بمهمة المرشد السياحي للزائرين في كهف المعجزات في الحديقة القرآنية، كما أضيفت إليها خدمة الترجمة باللغتين الإنجليزية والأوردو، من خلال سماعات مجانية يرتديها ويستفيد منها مرتادو الكهف، وذلك في إطار تطوير وتحسين خدماتها المقدمة للمجتمع، لتتيح لهم المزيد من الاستمتاع بكل مرافقها.

ويعتبر التطبيق الذكي «Quranic Park» منصة تقدم خدمة «المرشد الذكي»، الذي يعتمد في استخدامه على خريطة غوغل، لترشد وتوجه الزائر إلى مختلف مرافق الحديقة، مع إمكانية اختيار لغة واحدة من اللغات الـ8 المتاحة، وهي: «العربية والإنجليزية والهندية والصينية والفرنسية والإسبانية والروسية والإيطالية».

ويقدم «المرشد الذكي» وصفاً موجزاً عن المتنزه ومناطق الجذب السياحي والمرافق والخريطة التفصيلية، كما يساعد الزائر على معرفة وفهم المزيد عن الحقائق العلمية للنباتات المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية، إضافة إلى تحديد المكان الذي ترك فيه سيارته عند دخول الحديقة بواسطة حفظه للموقع.