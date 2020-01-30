10 موظفين من «تدوير» يتأهلون لبرنامج «صفر نفايات»

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

وقع مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» مذكرة تفاهم مع مؤسسة «اعتماد الأعمال الخضراء»، بهدف التعاون للوصول إلى نسبة صفر نفايات، وتشمل المرحلة الأولى من المشروع والتي ستجرى خلال الربع الأول والثاني من العام الجاري، اعتماد 10 مقيمين من «تدوير»، وتأهيلهم لبرنامج «صفر نفايات»، من خلال تدريبهم بالتنسيق مع منظمة المباني الخضراء والحصول على اعتماد برنامج «الاستخدام والكفاءة الكاملة للمصدر TRUE»، إضافة إلى ذلك، ستقوم «تدوير» بدعوة المعنيين لبرامج تعريفية وسيقدمها المقيمون والاستشاريون المعتمدون.

وأكد المهندس عبدالمحسن الكثيري، رئيس قسم المنشآت الخطرة في مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» لـ«البيان»: «أنه تم تنفيذ ورشتي عمل لبرنامج «صفر نفايات» شملت المعنيين من القطاع الخاص، كما تم عقد ورشة تدريبية داخلية للمعنيين في مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» بهدف حصولهم على الاعتماد كمقيمين ومستشارين لبرنامج «الاستخدام والكفاءة الكاملة للمصدر TRUE»، حيث يعتزم المركز في المرحلة الأولى بدء تنفيذ العملية على نطاق المجمعات التجارية والفنادق، وتشجيع هذه القطاعات على الفرز الصحيح للنفايات من المصدر، والدعوة لتضافر الجهود والسعي الحثيث للتقليل التدريجي من النفايات على مدار 3 سنوات.

وأوضح الكثيري: «أن المرحلة الثانية من المشروع ستتم خلال الربع الثالث والرابع من العام الجاري، حيث ستقوم «تدوير» بالتعاون مع منظمة GBCI بتنظيم ورش عمل للمهتمين بشأن تقديم الحصول على شهادة اعتماد برنامج «الاستخدام والكفاءة الكاملة للمصدر».

وقال الكثيري: إن «تدوير» تسعى من خلال مذكرة التفاهم التي تم توقيعها إلى تشجيع المعنيين في قطاع النفايات للحصول على اعتماد برنامج «الاستخدام والكفاءة الكاملة للمصدر»، وتقديم مبادرات توعوية مرتبطة بهذا البرنامج بالتعاون والتكامل مع جميع المعنيين، وسيتم العمل على اعتماد المبنى الرئيسي لـ««تدوير» في مدينة أبوظبي بهدف تشجيع جميع الجهات العاملة في الإمارة للحصول على الاعتماد بما يساهم في تحقيق أهدف التنمية المستدامة لإمارة أبوظبي.