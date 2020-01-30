«الإمارات الإسلامي» ينضم إلى «بنك الإمارات للطعام»

المصدر: دبي - البيان

انضم مصرف الإمارات الإسلامي للجهات الراعية والمشاركة في مبادرة بنك الإمارات للطعام، والذي يهدف إلى الاستفادة من فائض الطعام بصورة صحيحة وصحية ومنظمة.

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: «من خلال بنك الإمارات للطعام، وبتوجيهات حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، نضع هذه القيمة العظيمة وإطعام المحتاجين ضمن إطار مؤسسي مستدام، ونسعى اليوم من خلال هذه المؤسسة أن نشرك أكبر قدر من مؤسسات المجتمع ومن متطوعيه في منظومة خير وعطاء جديدة، كما نسعى من خلال بنك الإمارات للطعام لترسيخ هذا المظهر في أجيالنا القادمة عبر إتاحة الفرصة للجميع ليكون جزءاً من حراك خيري وإنساني دائم تعيشه الدولة».

وأضاف الهاجري «أن البنك يعتبر منظومة إنسانية متكاملة لترسيخ قيمة إطعام الطعام وتضم قطاع الفنادق والمصانع الغذائية والمزارع ومؤسسات الضيافة ومحلات السوبر ماركت الضخمة والمتطوعين، حيث يقوم البنك بالتعامل بشكل احترافي مع فائض الطعام الطازج والمعلّب بإشراف الجهات المعنية المختصة والقيام بتوزيعه داخل وخارج الدولة بالتعاون مع شبكة من المؤسسات الإنسانية والخيرية المحلية والدولية».

ومن جهته قال صلاح أمين، الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: «نؤمن في الإمارات الإسلامي بأهمية توفير الحاجات الإنسانية الأساسية مثل الغذاء لتحسين الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للأفراد والمجتمع كله.

وفي إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الجوع والحد من هدر الطعام، نفخر بتمكننا من المساهمة في هذه القضية النبيلة ودعم الأسر المتعففة وبثّ الصحة والسعادة في حياتهم عبر بنك الإمارات للطعام. وتأتي هذه المساهمة تماشياً مع التزام الإمارات الإسلامي الراسخ تجاه المبادرات الخيرية والإنسانية المستدامة وتزامناً مع دعمنا المتواصل للناس الأقل حظاً في مجتمعنا وخارجه على حد سواء».