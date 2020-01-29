إعلان الـ30 من يناير يوما عالميا للأمراض المدارية المهملة

المصدر: وام

تتواصل جهود منظمات المجتمع المدني العالمي والقيادات المجتمعية وخبراء الصحة العالميين وصناع السياسات تزامنا مع اليوم العالمي الأول للأمراض المدارية المهملة الذي يصادف يوم غد الثلاثين من يناير الجاري للإعلان عن انطلاق عام حافل في تاريخ مكافحة هذا النوع من الأمراض.

وتؤثر الأمراض المدارية المهملة في حياة أكثر من 1.5 مليار شخص في البلدان النامية والأشد فقرا في العالم علاوة على تبعاتها السلبية على اقتصادات تلك الدول والتي تكبدها مليارات الدولارات سنويا.

ورغم التقدم الكبير الذي تحقق خلال السنوات القليلة الماضية لا تزال هناك العديد من التحديات الماثلة حيث تتسبب الأمراض المدارية المهملة سنويا بآلاف الوفيات وهو أمر يمكن تجنبه والوقاية منه .

وتؤدي مثل هذه التحديات إلى استمرار دائرة الفقر التي تدفع الملايين بعيدا عن سوق العمل علاوة على الأطفال الذين يعجزون عن الانخراط في العملية التعليمية.

ورغم انتشار الأمراض المدارية المهملة وتداعياتها إلا أنها لا تحل ضمن أولويات الصحة العامة، ومن هذا المنطلق يسلط اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة الضوء عليها ويسهم في تفعيل الحوار العالمي بشأنها ليتجاوز حدود المجتمع الصحي العالمي التقليدي، وليشرك أفراد المجتمع لضمان حماية الأشخاص من خطر الإصابة بهذه الأمراض.

ويسهم ديوان ولي عهد أبوظبي مع أكثر من 250 شريكا عالميا من مختلف القطاعات في فعاليات اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة في نسخته الأولى من أجل القضاء على الأمراض المدارية المهملة.

وقال محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي: "إن إسهام دولة الإمارات العربية في جهود القضاء على الأمراض المدارية المهملة أكثر من 30 عاما.. يأتي انطلاقا من دور وجهود القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " واليوم يتواصل نهجها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لتأكيد حرص الدولة على دعم قضايا الصحة العالمية.

وأضاف محمد مبارك المزروعي أن اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة يسهم في تعزيز الوعي بضرورة القضاء على هذه الأمراض وأهمية وضعها ضمن أولويات الأجندة العالمية إضافة إلى الإسهام في تخفيف حدة الفقر والنهوض بأجيال بأكملها.