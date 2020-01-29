"طرق دبي" تعلن عن تغيير في مواعيد خدمة المترو للخط الأحمر

المصدر: وام

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن تغيير في مواعيد بدء خدمة المترو للخط الأحمر في 7 أيام جمعة فقط ابتداء من نهاية شهر يناير الى منتصف مارس وذلك بسبب إجراء الاختبارات التشغيلية لتكامل الأنظمة في مشروع مسار 2020.

وتصادف الأيام المتأثرة بالتغيير التواريخ التالية 31 يناير و7 فبراير و14 فبراير و21 فبراير و28 فبراير بالإضافة إلى 6 مارس و13 مارس من العام الجاري.. وعليه ستبدأ خدمة تشغيل الخط الأحمر لمترو دبي في الأيام والتواريخ المذكورة من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة الواحدة من صباح اليوم التالي على أن يستأنف التشغيل حسب المواعيد المعتادة في 14 مارس.

ودعا عبد المحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات الجمهور إلى استخدام الخدمات البديلة كالحافلات ووسائل النقل الأخرى مع ضرورة تخطيط مستخدمي المترو لرحلاتهم مسبقا مؤكدا أن التغيير في مواعيد تشغيل خدمة المترو للخط الأحمر في التواريخ المذكورة سيكون بسبب إجراء الاختبارات التشغيلية لتكامل الأنظمة في مشروع مسار 2020 وذلك لضمان التشغيل الأمثل وعدم تأثر سير الخدمة المعتادة في هذه الأيام.

وتحرص الهيئة دائما على عدم تأثر سير الخدمة اليومية المعتادة لرواد المترو سواء كان في الأيام الاعتيادية أو أيام الجمعة والعطلات الرسمية إلا في حالات خاصة مثل هذه وتسعى باستمرار إلى تطوير وتحسين مواعيد انطلاق مترو دبي بما يتناسب مع احتياجات الجمهور وتنقلهم اليومي لإسعادهم والارتقاء بمستوى رضاهم عن خدمات الهيئة المقدمة لهم.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات حرص الهيئة الدائم لإسعاد متعامليها من مختلف شرائح المجتمع وإرضائهم من خلال توفير وسائل نقل متطورة وآمنة وسريعة يستطيعون من خلالها التحرك في الإمارة لأداء أعمالهم والتزاماتهم اليومية والتمتع بالتنقل في المترو والترام وغيرها من وسائل النقل الجماعي لافتا الى أنه تم البدء بنشر رسائل توعوية عن التغيير في مواعيد تشغيل الخط الأحمر لمترو دبي من خلال الإعلانات الصوتية في المحطات الحالية وعلى متن عربات المترو وتوزيع المنشورات الترويجية والملصقات في محطات المترو بالإضافة إلى نشر رسائل على الشاشات الذكية في المحطات وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة وأجهزة بيع التذاكر والتطبيقات الذكية للهيئة ووسائل التواصل الاجتماعي.