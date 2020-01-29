من هي ماما شيخة التي يبحث عنها محمد بن راشد؟

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، على حسابه الرسمي في تويتر فيديو لمدرسة تستقبل الطلاب في بداية يومهم الدراسي بروح إيجابية مرحة، طالبا من الجمهور المساعدة في التعرف عليها.

وتوصلت "البيان" إلى حساب المُدَرسة في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث تبين أنها اختصاصية اجتماعية إماراتية.



وفي خانة الوصف، كتبت الأخصائية التي يلقبها أطفال المدرسة بـ "ماما شيخة، أن "هدفها تخريج جيل متسلح بالأخلاق والقيم التربوية الإسلامية يعتز ويفتخر بهويته الإماراتية متفاني لخدمة وطنه بكل إخلاص ووفاء وتضحية."

وشكرت "ماما شيخة" في تغريدة نشرتها صباح اليوم جميع من أثنى على الفيديو الذي يظهر استقبالها الجميل للأطفال في بداية اليوم الدراسي، وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وقالت: "شكراً لكل من أثنى على الفيديو وعلى كل تعليقاتكم التي أسعدتني وافتخر بوظيفتي واعتز بها لأنها تخدم جيل ان شاء الله يكونون قرة عين لوالديهم وذخر لوطنهم."

ورد على تغريداتها الكثير من الطلاب الذين شكروها بدورهم على طيبتها وحنانها الذي غمرتهم به خلال سنوات الدراسة.

وقال أحد الطلاب: "مستحيل انساج من كنت صف اول لين خامس كنتي وايد طيبه وحنونه وماتغيرتي ويحظهم هالجيل فيج"

وكتبت متابعة أخرى: " يالله مو قادرة اتخطى الفيديو، كم يحمل هالقلب من الرحمة والود واللطف".