«البيان» تتوصل إلى "ماما شيخة" صاحبة فيديو استقبال الطلبة بإيجابية

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

توصلت «البيان» إلى صاحبة الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، لاختصاصية اجتماعية وهي تستقبل طلبتها في الصباح بإيجابية.

وتعمل شيخة النعيمي اختصاصية اجتماعية في مدرسة عالية بالعين.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تفاعل مع الفيديو، وأعلن بحثه عن صاحبة الفيديو مدوناً سموه: "بداية يوم دراسي في الإمارات ... البداية تكون مختلفة عندما تكون مع مدرّسة تحمل روحا جميلة ... وكلمة طيبة ... وابتسامة صادقة .. وتفاؤلا وطاقة إيجابية حقيقية تبثها لأبنائها وأحبابها الطلبة ... نبحث عنها لمن يعرفها ؟".

وكان فيديو نشرته النعيمي وهي تستقبل طلبتها في الصباح بروح إيجابية، حاز على إعجاب مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تناقلوه مفتخرين بهذه الروح الإيجابية لابنة الإمارات.

وسرد مجموعة من المغردين قصصاً إيجابية لهم مع المعلمة، مشيرين إلى أنها تعامل طلبتها وكأنهم أبناءها، لافتين إلى أنها نموذج مشرف لابنة الإمارات.

وثمن المغردون اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقالوا إن مبادرات سموه تنشر السعادة والتفاؤل والإيجابية.

وكانت الاختصاصية النعيمي شكرت في وقت سابق متابعيها على تويتر لتفاعلهم مع الفيديو وقالت «من القلب شكراً لكل من ثنى على الفيديو وعلى كل تعليقاتكم اللي أسعدتني وافتخر بوظيفتي وأعتز بها لأنها تخدم جيل إن شاء الله يكونون قرة عين لوالديهم وذخر لوطنهم وما أقول غير ربي يجبر بخاطركم جميعاً جبراً يليق بجلالته وعظمته».