الإمارات: إصابة أربعة أشخاص من عائلة صينية بفيروس كورونا الجديد

المصدر: وام

في إطار الجهود الحثيثة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع لمتابعة تطورات " فيروس كورونا الجديد "، قامت الوزارة بتقديم المستجدات التالية حول العائلة الصينية المصابة بالفيروس، وأوضحت الوزارة أن عدد الأشخاص المصابين هم أربعة أفراد من عائلة واحدة، وجميعهم في حالةٍ مستقرة، حيث تم احتواؤهم باتباع أقصى الإجراءات الاحترازية الضرورية المعتمدة عالمياً عند التعامل مع الحالات المصابة.

وتطمئن الوزارة الجمهور حول الوضع الصحي العام، وتؤكد أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة ، ونصحت المواطنين والمقيمين كافة بالتقيد بالإرشادات الصحية العامة، مشيرة إلى أنها تقوم بالتنسيق مع جميع الهيئات والجهات الصحية المعنية في الدولة، التي اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة وفقاً للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الجهات الصحية كافة تعمل على مدار الساعة لرصد ومراقبة الوضع الصحي العام.