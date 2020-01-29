شمسة الشرقي : "صفر تسعة" احتفال بنجاح المرأة العربية

المصدر: الفجيرة-البيان

تفقدت سمو الشيخة شمسة بنت حمد الشرقي كريمة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة مؤسسة معرض "صفر تسعة " أجنحة المعرض المختلفة في ساحة الاحتفالات بمنطقة الرميلة والذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء وتستمر حتى الأول من فبراير القادم .وتجولت سموها في أجنحة المعرض المختلفة حيث رحبت بالمشاركات وضيوف المعرض، كما اطمأنت سموها على سير برنامج الفعاليات والأنشطة، وأشارت سمو الشيخة شمسة في تصريح لها بهذه المناسبة إلى أن المعرض هو بمثابة تجديد للاحتفال السنوي بنجاح المرأة العربية وتمكينها من قلب الفجيرة إلى المجتمع العربي.

وقالت سموها " لقد مرت سبع سنوات على أول معرض ل لصفر 09 في عام 2014كنا قد بدأنا مع مجموعة من النساء الشابات الطموحات، ولم نتخيل أبدًا أن هذه المبادرة المتواضعة، ستؤدي إلى إنشاء عائلة ممتدة تضم أكثر من 20,000 امرأة في جميع أنحاء المنطقة العربية. وبصفتي امرأة إماراتية عربية، تعلمت واستلهمت من الإبداعات والإنجازات التي حققتها نساء هذه المنطقة. وقد أعطتني قصص نجاحهن الموارد والحافز لمشاركة هذا الإلهام مع العالم."

وأضافت سموها" نحن نساء حياتنا زاخرة بالإثارة، لدينا وظائف وأعمال، لدينا عائلات، ونسافر، ونستكشف ونختبر الحياة لنعيشها على أكمل وجه. يمكننا أن نجد الانسجام في كل جانب من جوانب حياتنا، إذا قررنا ذلك ولهذا يأتي موضوع معرضنا لعام2020 تحت مفهوم “انسجام" وهو مفهوم يُعد إلهاما للجميع."

وأوضحت سموها إلى أن دورة هذا العام من معرض صفر تسعة هي بمثابة توجيه صوت شكر وامتنان لكل الذين ساهموا في إنجاح فعاليات المعرض على مدار السنوات السبع الماضية وبالتالي سيكون الدخول للمعرض مجانا تكريما وتقديرا للعائلة. وأعربت سمو الشيخة شمسة عن فخرها بكل ما تم إنجازه خلال المعرض وبالأخص المنتدى الذي يمثل أساس رؤية سموها والذي سيكون هذا العام مساحة لعرض الفنون والمواهب النسائية مؤكدة سموها تواجدها وحضورها ودعمها المتواصل لكل فعالية بالمعرض.

ودعت سمو الشيخة شمسة الجمهور إلى زيارة المعرض والمشاركة في الاحتفال بالنساء اللاتي قمن بتربيتنا ودعمنا وإلهامنا في رحلتنا لإيجاد أنفسنا داخل مجتمعاتنا.

وقالت سموها " إن مشاركتكم مهمة بالنسبة لنا، والمقالات والكلمات المتناغمة التي تشاركون بها عن معرض صفر تسعة تساعدنا على نشر رسالة تمكين المرأة في بلادنا العربية الحبيبة".

وشهد معرض صفر تسعة في يومه الأول حضورا جماهيريا واسعا للتعرف على أنشطته وفعالياته وثمن الجميع اهتمام سمو الشيخة شمسة بنت حمد الشرقي مؤسس المعرض بالمبدعات والرائدات من النساء وتوفيرها لمساحة فريدة للاحتفال بإنجازات المرأة بالمنطقة منذ انطلاقة المعرض في دورته الأولى.

جدير بالذكر أن المعرض يستقبل جمهوره من الساعة الثالثة عصرا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل وسيكون الدخول مجانا.