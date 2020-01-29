عمدة «دندي» يستقبل الطالبات المشاركات في برنامج «التعددية الثقافية»

المصدر: اسكتلندا - وام

رحبت كلية آل مكتوم للتعليم العالي بدندي في اسكتلندا بالطالبات المشاركات في الدورة 29 لبرنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة «برنامج التدريب الأكاديمي».

والذي بدأ أول من أمس بمشاركة 58 طالبة من جامعات الإمارات وجامعة القاهرة وجامعة المالايا الماليزية.

وكان في الاستقبال الرسمي للطالبات إيان بور ثويك عمدة مدينة دندي وذلك خلال زيارته إلى مقر الكلية.

وقد رحب العمدة بالطالبات قائلاً: نرحب بكن جميعاً في مدينة دندي ونتمنى لكن طيب الإقامة وقضاء أوقات ممتعة خلال هذا البرنامج.

وأكد أن كلية آل مكتوم تعد جزءاً مهماً للغاية من مجتمع مدينة دندي وأنه لشرف كبير أن أرحب بكن في مدينتنا.

يشار إلى أن البرنامج الأكاديمي التدريبي تعود بدايته إلى عام 2003 .

وكان قد صمم بهدف مساعدة الطالبات على توسيع آفاقهن الأكاديمية وإعدادهن للمجال المهني في المواقع الإدارية والقيادية ويستمر مدة أربعة أسابيع تحضر خلاله الطالبات مجموعة من المحاضرات والندوات وورش العمل المقامة في الكلية.