بورياليس تجدد التزامها تجاه المؤسسات التعليمية والاجتماعية في الإمارات

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلنت شركة بورياليس عن تقديم دعم جديد لثلاث مؤسسات اجتماعية في الإمارات خلال عام 2020.

وذلك عبر الصندوق الاجتماعي للشركة الذي تأسس في عام 2008 للتركيز على التعليم والاندماج الاجتماعي والمساهمة بشكل فعّال في تعزيز تطور ورفاهية المجتمعات التي تعمل بها الشركة.

وستقوم الشركة بتقديم 3 ملايين درهم إلى ثلاث مؤسسات، تشمل كلاً من مؤسسة الإمارات، واللجنة البارالمبية الإماراتية، ومدارس الإمارات الوطنية، للمساعدة في استمرارية جهودهم المبذولة تجاه المجتمع.

والتقى الرئيس التنفيذي لشركة بورياليس «ألفريد ستيرن» بممثلي المؤسسات المعنية خلال حفل توقيع الاتفاقيات.

وقال ألفريد ستيرن: «يسلط صندوق بورياليس الاجتماعي الاهتمام على المجتمعات التي تعمل بها الشركة، وذلك منذ إنشائه قبل أكثر من عقد".