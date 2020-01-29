دبي تستضيف فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي للمستشفيات 2021

المصدر: دبي - البيان

عقد أمس مؤتمر صحفي للإعلان عن استضافة دبي لفعاليات الدورة 45 من مؤتمر الاتحاد الدولي للمستشفيات 2021، خلال الفترة ما بين ٥ ــــــ ٨ ديسمبر 2021.

وذلك بتنظيم من هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع اندكس للمؤتمرات والمعارض- عضو في اندكس القابضة، والاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF) تحت عنوان «تحقيق الاستدامة ومستقبل قطاع المستشفيات في 2030».

ويجمع هذا الحدث تحت سقف واحد نخبة من الأطباء والمختصين في مجال الرعاية الصحية إلى جانب مشاركة أهم منظمات الرعاية الصحية والمستشفيات من المنطقة والعالم.

وذلك بهدف تسليط الضوء على أبرز تحديات الرعاية الصحية التي تواجهها المستشفيات في جميع أنحاء العالم، وكيفية مواجهة الأعباء الناتجة عن الأمراض المختلفة، وتسهيل أفضل الخدمات المتميزة في الرعاية الصحية للمجتمعات والأفراد.

وترأس المؤتمر الصحفي معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي بحضور كل من الدكتور ايريك رودنيك الرئيس التنفيذي في الاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF).

والدكتور عبدالسلام المدني رئيس اندكس القابضة والمستشار الخاص للاتحاد الدولي للمستشفيات في منطقة الشرق الأوسط.

والدكتورة منى تهلك المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال، التابع لهيئة الصحة بدبي، وعضو مجلس الاتحاد الدولي للمستشفيات وأمين صندوقه، إلى جانب عدد من المختصين.

الأكثر تقدماً

وقال معالي حميد محمد القطامي المدير العام للهيئة: «إن الإمارات، تعد في مصاف الدول الأولى والأكثر تقدماً في استضافة القمم والمؤتمرات والمنتديات.

كما رسخت مدينة دبي – على وجه التحديد- مكانتها العالمية، بوصفها الملتقى المفضل للساسة والعلماء والخبراء والمبدعين، فضلاً عن كونها الساحة المثلى لاحتضان حركة التطور في العالم».

لافتا إلى أن المؤتمر يعد فرصة لتطوير بروتوكولات المستشفيات وأنظمة الرعاية الصحية.

مركز دولي

من جانبه، قال الدكتور ايريك رودنيك الرئيس التنفيذي في الاتحاد الدولي للمستشفيات(IHF): «تعتبر دبي مركزًا دوليًا جاذباً للمؤتمرات العالمية الرائدة .

ويعود ذلك إلى العديد من الأسباب بما فيها توفّر البيئة الآمنة والتواصل السلس للزوار والضيوف، أضف إلى نظام الرعاية الصحية المميز والذي يجري تطويره على الدوام.

ويمكننا القول أن تواجد الاتحاد الدولي للمستشفيات في الشرق الأوسط هو أمر مهم للغاية حيث إننا نعمل عن قرب مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الذي يدعم إجراء التحسينات على المستشفيات».

استشارات

من جانبها قالت الدكتورة منى تهلك المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال، التابع لهيئة الصحة بدبي، وعضو مجلس الاتحاد الدولي للمستشفيات وأمين صندوقه:

«إن الاتحاد يمثل أحد أهم المنظمات العالمية التي يمتد تاريخ تأسيسها إلى 90 سنة، وهو يجمع دولاً مختلفة في عضويته بشكل عام.

وهو معني بتقديم الاستشارات وتعزيز عملية نقل الخبرات وتبادل التجارب الناجحة، ودعم المستشفيات في جانب البحوث والدراسات، وغير ذلك من الأمور التي تدعم الشأن الصحي».

من جهته، قال الدكتور عبدالسلام المدني، رئيس اندكس القابضة والمستشار الخاص للاتحاد الدولي للمستشفيات في منطقة الشرق الأوسط:

«يقام مؤتمر الاتحاد الدولي للمستشفيات 2021 تحت عنوان (تحقيق الاستدامة ومستقبل قطاع المستشفيات في 2030).

حيث يهدف إلى تطوير قطاع المستشفيات وتحسين سلامة وجودة الخدمات المختلفة التي تقدمها وتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع».

مكانة

أفاد معالي حميد القطامي بأن «استضافة دبي لمثل هذا الحدث العالمي يعكس مكانة الإمارة العالمية وإمكانياتها الهائلة وقدراتها على استيعاب مثل هذه التظاهرات العلمية الطبية الكبرى.

كما يعكس كذلك مستوى التطور المتواصل في قطاع الصحة والعلوم الطبية، والقدرات التنافسية التي تمتلكها دبي في هذا القطاع المهم».