«كهرباء دبي» تحقق نقلة نوعية في الحلول الرقمية

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تحويل قواعد بيانات منصة «إس إيه بي» إلى قاعدة بيانات منصة «هانا» لخدمات الحوسبة السحابية المؤسسية بمركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) المملوكة بالكامل للهيئة، محققة بذلك نقلة نوعية في عالم الحلول الرقمية.

حيث يسهم في تخفيض نفقات نقل وتدرج قواعد ومنصات البيانات ويعزز من سرعتها ومرونتها. ويعتبر هذا التحول واحداً من أكبر التحولات من نوعه لمنصة «هانا» في القطاع الخدمي على مستوى العالم، وجميع القطاعات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتكون المشروع من جزءين، الأول التحول الرقمي إلى «إس إيه بي» المعروف بمنصة «هانا» والثاني إدارة جميع الخدمات الرقمية من قبل مورو.

وتعاونت الهيئة لإنجاز المشروع مع مورو وعدة شركات عالمية منها شركة «إس إيه بي» وشركة إرنست ويونغ وشركة «فيرتوستريم». ويتضمن المشروع 24 نموذجاً يشمل حزمة الأعمال التابعة لمنصة «هانا»، وإدارة علاقات المتعاملين، إدارة علاقات الموردين، شركاء الخدمات، ذكاء الأعمال، وتطبيقات «فيوري»، إضافة إلى الهيئات الخارجية وأنظمة أخرى.

وتعتبر الخطوة واحدة من أكبر التحولات عالمياً، حيث تم استثمار ما يقارب 250 ألف ساعة على هذا المشروع بكادر يزيد على 150 متخصصاً من هيئة كهرباء ومياه دبي.

مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، إرنست ويونغ، «إس إيه بي» و«فيرتوستريم»، لنقل بيانات تفوق الـ100 تيرا بايت وفحص أكثر من 28370 عملية على أكثر من مئة خادم.

ويهدف هذا التحول إلى تحديد وفصل المهام، حيث ستتولى مورو كافة المهام المتعلقة بتقنية المعلومات بما في ذلك خدمات الدعم وإدارة البيانات علاوة على مراقبة الكفاءة التشغيلية.

منصة

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: يعد تحويل منصة «إس إيه بي» إلى منصة «هانا» في مورو نقلة نوعية في عالم الحلول الرقمية.

حيث تفخر الهيئة بأن لها السبق في تحقيق هذا الإنجاز الذي يواكب تطلعاتها في مسيرة استشراف وصنع المستقبل، وتلتزم الهيئة بدفع مسيرة التحول الرقمي في الإمارات وترسيخ مكانة دبي كمنصة رقمية عالمية.

حيث جاء تأسيس مورو، كجزء من المشاريع التي تنفذها الهيئة للاستفادة من الحلول والتقنيات المبتكرة التي تقدمها لمختلف الجهات الحكومية والخاصة، وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار.

وأضاف معاليه: يسهم هذا المشروع الرائد على مستوى العالم في تحقيق رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمية مستدامة ومبتكرة، ورؤية مورو الاستراتيجية الرامية إلى أن تكون الوجهة الفضلى للقطاعين العام والخاص في الإمارات والمنطقة في مجال خدمات استضافة وتخزين البيانات وإدارة الخدمات الرقمية في الفضاء السحابيّ.

تطور

من جانبه، قال المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة:

إن التطور المتسارع في المجال التقني بالهيئة يتطلب تسخير كامل الإمكانات لابتكار خدمات غير تقليدية تترجم توجهات القيادة الرشيدة في التحول الرقمي والذكي ونسعى إلى تقديم خدمات ذكية ومبتكرة توفر وقت وجهد المتعاملين وتسهم في تحقيق سعادتهم، إيماناً منا بأهمية التصميم والابتكار في إيجاد حلول مستدامة لمواجهة التحديات.

وقال جرجي عبود، النائب الأول للرئيس والمدير العام لشركة «إس إيه بي» لمنطقة جنوب الشرق الأوسط: ستساعد جهود التحول الرقمي والحلول التي توفر رؤى وبيانات فورية الهيئة على تحسين التكاليف، كما ستعزز من المرونة وقابلية التوسع المستقبلي وستعزز من تجارب العملاء.

من جانبه، قال عبد العزيز السويلم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إرنست ويونغ (EY) الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:

نحن فخورون بدعم انتقال هيئة كهرباء ومياه دبي إلى منصة «هانا» لخدمات الحوسبة السحابية المؤسسية بمركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)،وقد تطلب حجم وتعقيد هذا المشروع قدراً هائلاً من التنسيق مع مختلف القطاعات في هيئة كهرباء ومياه دبي.

وقال روري ريد، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة فيرتوستريم: أسهمت خبرات ومنصة فيرتوستريم السحابية الشاملة الخاصة بالمهام الحرجة في مساعدة الشركات على تحديث تقنيات المعلومات لضمان مواكبة التغيرات المستقبلية، ونحن فخورون بالعمل مع شركاء فعالين في استشراف المستقبل مثل هيئة كهرباء ومياه دبي ومنصة مورو لإنجاز هذا المشروع.