«براكة» جاهزة لتشغيل محطتها الأولى وفق الرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة نواة للطاقة التابعة لها عن نتائج تقييم الجهوزية التشغيلية للمحطة الأولى في «براكة» .

والتي أجراها فريق دولي من خبراء الطاقة النووية في مركز أتلانتا التابع للرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية والتي أكدت جهوزية المحطة لبدء المرحلة التشغيلية.

وتعد عملية التقييم التي تقوم بها الرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية في هذه المرحلة قبل التشغيل إحدى أهم عمليات التقييم في قطاع الطاقة النووية عالمياً إذ تتماشى مع المعايير الدولية للقطاع النووي التي تحددها الرابطة والتي تتمتع بعضويتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

تقييم

وخلال عملية التقييم التي أجرتها في نوفمبر 2019 عمل فريق التقييم على اختبار عدد من الوظائف التخصصية والتي تعد أساسية لبدء التشغيل الآمن للمحطة وتشمل أداء مشغلي المفاعلات والعمليات والصيانة وصولاً إلى إدارة العمل والجهوزية لحالات الطوارئ .

حيث قام فريق من الرابطة مؤخراً بإبلاغ مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بنتائج عملية التقييم التي أكدت جهوزية المحطة الأولى في براكة لبدء عمليات التشغيل.

وتأتي عملية التقييم بعد سلسلة من الاختبارات التي قامت بها عدة جهات رقابية محلية ودولية خلال الأعوام الماضية والتي تكللت باستيفاء المحطة الأولى في براكة شروط التشغيل الآمن.

ويعد التعاون مع المنظمات النووية الدولية أحد أهم بنود وثيقة سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة التي صدرت في عام 2008 .

والمتبعة لتطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي إذ تضمنت الوثيقة التزامات الدولة بالشفافية التشغيلية الكاملة وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان إلى جانب ضرورة التعاون مع الرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية وأعضائها بهدف توفير التقييم اللازم وتبادل الخبرات في هذا المجال.

نجاح

وقال المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: يعد نجاح المحطة النووية الأولى في براكة في اجتياز تقييم الرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية إنجازاً كبيراً بالنسبة للبرنامج النووي السلمي الإماراتي .

حيث إنه يمثل اعترافاً دولياً بالتزام المحطة وفريق العمل والعمليات التشغيلية المعايير العالمية كما يمثل اعترافاً بأن محطات براكة للطاقة النووية السلمية تستوفي الالتزامات التي تعهدت بها الدولة في عام 2008 حول الشفافية التشغيلية الكاملة والسعي لتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة والأمان.

وأضاف: ننظر لهذا الإنجاز بقدر كبير من المسؤولية حيث نواصل في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تقديم الدعم لشركة نواة للطاقة في مساعيها للحصول على رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية للبدء بالإنتاج الآمن والتدريجي للطاقة الكهربائية الآمنة والموثوقة والصديقة للبيئة لدعم النمو في دولة الإمارات على امتداد الأعوام الـ60 المقبلة.

وتأتي عملية التقييم تتويجاً لجهود الرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية حيث قامت بأكثر من 30 زيارةً وتقييماً خلال الفترة الماضية والتي تبرز ثقافة السلامة المتبعة في البرنامج النووي السلمي الإماراتي والتزامه تطبيق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمان والجودة والشفافية.

كما يسلط هذا الإنجاز الضوء على نجاح الأنشطة الخاصة بالجهوزية التشغيلية التي تجريها شركة نواة للطاقة المسؤولة عن التشغيل والصيانة بصورة مستمرة .

ولا سيما في ظل الاستعدادات لتحميل الوقود النووي في المحطة النووية الأولى خلال الأشهر القليلة القادمة بمجرد استيفاء جميع المتطلبات وحصول الشركة على رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الجهة المستقلة المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات.

التزام

وقال مارك ريدمان الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: يعد اجتياز تقييم ما قبل التشغيل الذي أجرته الرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية للمحطة النووية الأولى في براكة إنجازاً استثنائياً ودليلاً على التزام شركة نواة للطاقة اللوائح التنظيمية والمعايير المحلية والعالمية على حد سواء.

وفيما نواصل جهودنا لضمان بدء التشغيل الآمن للمحطة النووية الأولى سنعمل بشكل وثيق مع شركائنا لضمان جهوزيتنا لتسلم رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالتزامن مع التزامنا الكامل أعلى معايير التميز التشغيلي.