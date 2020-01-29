«السلامة الغذائية» تشارك في مهرجان أبوظبي للعلوم 2020

المصدر: أبوظبي - البيان)

تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان أبوظبي للعلوم 2020.

والذي يقام سنوياً تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك خلال الفترة من 30 يناير وحتى 8 فبراير المقبل على كورنيش أبوظبي، بمشاركة أكثر من 80 مبتكراً، وعرض 20 ابتكاراً متنوعاً، إضافة إلى تنظيم 75 ورشة عمل ونشاطاً علمياً متميزاً.

وتأتي مشاركة الهيئة في هذا الحدث الذي تنظمه دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي بهدف تعريف الزوار بالجهود التي تبذلها في سبيل تحقيق التنمية المستدامة في كل مجالات عملها، بالإضافة إلى تعريفهم بالخدمات التي تقدمها للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية ومتداولي الغذاء، إلى جانب زيادة الوعي لدى الطلاب والزوار بدور الهيئة في تعزيز السلامة الغذائية والأمن الحيوي في الدولة.

وأكد الدكتور محمد سلمان الحمادي، مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة، حرص الهيئة على المشاركة في المهرجان للمرة السادسة على التوالي، لما له من أهمية في تمكين فئة الشباب وتوعية الناشئة.