«بيئة» تفوز بعقد إدارة النفايات للعاصمة الإدارية الجديدة في مصر

المصدر: (الشارقة - البيان )

فازت «بيئة»، الشركة الرائدة في مجال الاستدامة والخدمات البيئية في الإمارات، بعقد إدارة النفايات في العاصمة الإدارية الجديدة في جمهورية مصر العربية.

والتي تطورها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وتعد واحدة من أكبر مشاريع التنمية الحضرية في العالم. وتعتبر شركة «بيئة»، الفائزة بلقب أفضل شركة لإدارة النفايات في منطقة الشرق الأوسط 6 مرات من قبل، قصة نجاح جديدة تضاف إلى السجل الحافل لدولة الإمارات في التوسع الخارجي ونقل ممارساتها المتقدمة إلى مناطق جديدة حول العالم.

ومن خلال رؤيتها الرامية إلى تعزيز جودة الحياة المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعزو إنجاز شركة «بيئة» بشكل رئيسي إلى رؤية دولة الإمارات وإنجازاتها وابتكاراتها المتنوعة.

والتي رسّخت مكانتها الريادية. وبعد منافسة قوية بين أبرز اللاعبين الفاعلين في مجال إدارة النفايات، تفوّق العرض المقدم من شركة «بيئة» في المرحلة النهائية، حيث ستتولى الشركة مسؤولية توفير حلولها المبتكرة في العاصمة الإدارية الجديدة التي تبلغ مساحتها 71400 هكتار، والمتوقع أن تستوعب 6.5 ملايين نسمة ضمن 21 منطقة سكنية.