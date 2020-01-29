اللوحات الإرشادية الجديدة في أبوظبي تستمد نورها من ضوء المركبات

المصدر: أبوظبي ـ أحمد سعيد

أكد المهندس حمد محسن عبدالله رئيس قسم الدراسات والمعايير في قطاع البنية التحتية في بلدية مدينة أبوظبي أن البلدية بصدد تغيير كافة اللوحات الإرشادية العلوية في شوارع جزيرة أبوظبي لتعتمد على تجميع الإنارة من المركبات والعمل على إعادة انعكاسها دون أن تتضمن إنارة بما يوفر من 30 إلى 50 % من استهلاك الطاقة.

وقال في تصريحات للصحفيين أمس على هامش انطلاق أعمال مؤتمر الإنارة السنوي، إن هذه الخطوة جزء من تطبيق استراتيجية الإنارة التي تسهم بتحقيق العديد من الفوائد ومنها تخفيض فاتورة التكلفة الإجمالية لإنارة إمارة أبوظبي بما يقل عن 70 %، تخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.

وأضاف أنه خلال العام الحالي سيتم تحديث أدلة الإنارة على مستوى إمارة أبوظبي تحت مظلة دائرة الشؤون البلدية والنقل، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وبالتوافق مع كافة جهات الاختصاص والبلديات الثلاث سيكون هناك تحديث لدليل الإنارة.

ويتضمن الدليل على تحديث اللوحات الإرشادية العلوية وتحديث أنظمة التحكم بالإنارة الذكية والاستفادة من الطاقة الشمسية في تشغيل إنارة الشوارع.

خطوات

وأوضح أن هذه الخطوات ستقلل التكلفة المالية بنسبة 60 % مقارنة بالتكلفة الحالية، ومستويات السطوع في الإنارة ستقل من 1.2 إلى 0.4 أو 0.6 بما سيقلل من استهلاك الطاقة ومن التكلفة الإجمالية لفاتورة الإنارة، إنارة (LED) البيضاء وتتوافق مع كافة الأحوال الجوية.

وأشار إلى أن تطبيق محتويات دليل الإنارة ستساهم في تحقيق الاستدامة والطاقة النظيفة بنسبة 80 % .

والآن يتم التحول نحو الاعتماد على ألواح الطاقة الشمسية لتشغيل إنارة الشوارع والاستغناء عن تمديد الكابلات تحت الأرض، مبيناً أنها تم تطبيقها تجريبياً على شارعين في مدينة شخبوط بالاعتماد على الطاقة الشمسية.

وبين أن البلدية حالياً في مرحلة الحصول على اعتماد تصاميم نظام ذكي للتحكم في الإنارة في الشوارع وضبط قوتها حسب ازدحام الحركة المرورية وحسب الحالة الجوية بما يقلل من تكلفة التشغيل والصيانة واتخاذ الأعمال التصحيحية اللازمة بشكل أسرع.

وقال إن البلدية ستقوم المرحلة المقبلة بتجميع كافة المشاريع الذكية في البنية التحتية وتنفيذ مشروع متكامل لتحديث كافة عناصر البنية التحتية وربط عناصر البنية التحتية الـ12 في مشروع ذكي واحد.

والهدف منه تحويل كافة المشاريع إلى ذكية لأهمية ذلك في تقليل التكاليف وتحقيق عنصر الأمان والجودة والاستدامة في الطاقة.