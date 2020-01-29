أكاديمية دبي للمستقبل تطور مهارات منتسبيها في الحوكمة والريادة

المصدر: دبي ـ البيان

نظمت أكاديمية دبي للمستقبل، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، دورتين تدريبيتين لتطوير مهارات منتسبيها من الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات وخارجها في مجالات الحوكمة وريادة المستقبل، وذلك في إطار سلسلة برامجها التدريبية للعام 2020.

وأكد سعيد القرقاوي مدير أكاديمية دبي للمستقبل أن التوظيف الصحيح لأطر الحوكمة يمثل أولوية في تطوير منهجية عمل الجهات الحكومية والشركات الخاصة في ظل التغيرات المتسارعة على الصعيدين التكنولوجي والاقتصادي، ما يتطلب تطوير منظومة العمل الإداري وتهيئة قادة المستقبل وتمكينهم بالأدوات والمهارات اللازمة للإبداع في العمل وتعزيز الإنجازات.

وقال إن الأكاديمية تسعى من خلال مبادراتها ومشاريعها ودوراتها التدريبية إلى تعريف أفراد المجتمع بأحدث الاستراتيجيات والخطط المرتبطة بتسريع مسيرة الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال، والتعريف بالممارسات العالمية ومواءمتها مع الرؤية المستقبلية لدبي ودولة الإمارات.

مستقبل الحوكمة

وهدفت دورة «الجيل القادم من الحوكمة» إلى تعزيز خبرات المشاركين ومعارفهم بنظريات وممارسات الحوكمة في بيئات عمل تفاعلية مؤهلة للتعامل مع التحديات والتوجهات المستقبلية، وتحديد خصائص كفاءة أداء منظومة الإدارة في المستقبل، ودراسة واستكشاف الدروس المستفادة من تطبيق الحوكمة في العمل الإداري.

وشملت جلسات الدورة التدريبية التي تم تصميمها لتحاكي عمل مجالس الإدارة، مجموعة من الأنشطة التفاعلية وورش العمل والمحاضرات حول تطور مفهوم أطر الحوكمة.

واستعراضاً لمجموعة من الممارسات الناجحة وتجارب عدد من الجهات الحكومية والخاصة، فيما تطرق المشاركون إلى تطور أدوار أعضاء مجالس الإدارة ونوعية المهارات والقدرات التي يجب عليهم التركيز عليها في المستقبل.

محاضرات

استضافت أكاديمية دبي للمستقبل العالمة الأردنية رنا الدجاني المتخصصة في العلوم البيولوجية الحاصلة على زمالة معهد رادكليف للعلوم المتقدمة من جامعة هارفرد، في جلسة خاصة بعنوان «عالم البيولوجيا العجيب» تم تنظيمها بالتعاون مع مجلة «العلوم للعموم».

واستعرضت الدكتورة رنا الدجاني خلال الجلسة مجموعة من الاكتشافات العلمية الحديثة في مجال البيولوجيا والجينات والخلايا الجذعية.