149 «محمد بن راشـد للإسكان» لـ«البيان »: وحدة بـ«عود الـمطينة» للمتعاملين قريباً

المصدر: دبي ـ أحمد يحيى

أوضح المهندس عبد الله الشحي مدير أول إدارة المشاريع الهندسية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لـ«البيان»، أنه تم الانتهاء من 149 وحدة ضمن مشروع عود المطينة الذي يضم 397 مسكناً، فيما سيتم البدء بتخصيصها قريباً للمتعاملين.

لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الطرق الداخلية في المنطقة الأولى من المشروع، وجارٍ تنفيذ أعمال الأرصفة فيها بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

564 مليوناً

وأضاف أن المشروع الذي تبلغ قيمته الإجمالية 564 مليون درهم تمت مراعاة إمكانية التوسع المستقبلي فيه.

حيث يتكون من 3 نماذج: الأول عبارة عن 4 غرف نوم بعدد إجمالي 199مسكناً، والثاني 3 غرف نوم بعدد إجمالي 99 مسكناً، فيما يتكون النموذج الثالث من 3 غرف نوم بعدد 99 مسكناً.

وتابع أن النموذج الأول عبارة عن أربع غرف نوم، وهو مكون من طابقين بمساحة إجمالية للنموذج 4234 قدماً مربعة ويتنوع بين 4 طرز، منها الإسلامي بعدد 51، والمحلي بعدد 50 والأندلسي بعدد 47 والحديث 51 وحدة سكنية، لافتاً إلى أن النموذج الثاني هو عبارة عن 3 غرف نوم من طابق واحد بمساحة إجمالية للنموذج 3205 أقدام مربعة.

وكذلك يتنوع بين طرز إسلامي بعدد 21 ومحلي بعدد 27 وأندلسي 30 وحديث 21، وبالنسبة للنموذج الثالث فهو عبارة عن ثلاث غرف نوم من طابق واحد بمساحة إجمالية للنموذج 2857 قدماً مربعة،.

وكذلك يتنوع بين طرز إسلامي بعدد 27 ومحلي بعدد 25 وأندلسي بعدد 19 وحديث 28، موضحاً أن كل هذه النماذج تراعي إمكانية التوسع المستقبلي، حتى يمكن استفادة المتعاملين منها بشكل متميز، ويراعي زيادة عدد أفراد الأسرة مستقبلاً.

تصاميم متنوعة

وأفاد بأن التصميم المحلي يعكس روعة التراث المعماري المحلي وما يتفرد به من عناصر بنائية مميزة كالبراجيل والنقوش والزخارف المحلية، بالإضافة إلى الألوان الرملية الهادئة المستمدة من طبيعة البيئة المحلية، فيما يعكس التصميم الإسلامي روعة البناء الإسلامي من خلال استخدام العناصر المعمارية التي تعكس ثراء الموروث، وتفرد هذا البناء للكثير من المستفيدين.

مشيراً إلى أن التصميم الأندلسي يعكس روعة التفاصيل البنائية التي يتميز بها هذا النمط البنائي، والتي يميزها أسقف القرميد ذات الألوان الجميلة والمفعمة بالحياة.