«تنفيذي الشارقة» يقرّ منح مساعدات نوعية إضافية داعمة

المصدر: الشارقة - البيان

رفع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال جلسته التي عقدت برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة صباح أمس في مكتب صاحب السمو الحاكم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة باكتشاف حقل محاني للغاز الطبيعي.

وأكد المجلس أن هذا الاكتشاف سيعمل وبلا شك على دعم إنسان إمارة الشارقة والرفع من مستواه المعيشي والاجتماعي، فضلاً عن دوره في تحقيق الازدهار للتنمية الاقتصادية وتطوير البنى التحتية للإمارة إلى جانب خدمة ودعم كافة المجالات التنموية الأخرى.

ومن جهة أخرى أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة القرار رقم «3» لسنة 2020 بشأن منح مساعدات نوعية إضافية داعمة.

وكان المجلس قد ناقش خلال جلسته جملة من الموضوعات الحكومية المهمة المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها عدداً من القرارات التي تصب في تطوير العمل الحكومي.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة أثنى المجلس على جهود دائرة الموارد البشرية في تحقيق رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة الرامية لتحقيق العيش الكريم لأفراد المجتمع من خلال تقديمها تقريراً حول مؤشر برنامج الشارقة لتوظيف الكوادر الوطنية لعام 2019.

واعتمد المجلس المذكرة المقدمة من دائرة التنمية الاقتصادية والمتضمنة مقترح تخصيص المنطقة الصناعية 5 في مدينة الشارقة لمزاولة نشاط تجارة قطع غيار السيارات المستعملة.

ونص القرار رقم «3» لسنة 2020 بشأن منح مساعدات نوعية إضافية داعمة، على أن تُمنح المساعدات النوعية الإضافية التالية لدعم مستحقيها اجتماعياً في الإمارة: مساعدة رب المنزل: يستحقها الشخص القاطن في مسكن تعود ملكيته إليه أو مستأجراً له.

ومساعدة طريح الفراش من كبار السن أو المعاقين: يستحقها كبير السن أو المعاق من طريحي الفراش، ومساعدة كبير السن المعال: يستحقها كبير السن المعال المقيم لدى ذويه، لتُعينه على إدارة شؤونه وتخفيف تكاليف احتياجاته عن ذويه.

مواد القرار

وبحسب مواد القرار تُقدّر قيمة المساعدة النوعية الإضافية بمبلغ شهري لا يقل عن 1000 درهم كحد أدنى ولا يزيد عن 3000 درهم كحد أقصى.

وبما لا يُجاوز إجمالي دخل الأسرة عن الدخل المحدد لها في الجدول رقم (1) للمستوى المعيشي اللائق المرافق لقرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2018 المشار إليه.ويُشترط لمنح المساعدات النوعية الإضافية المحددة أن يكون المستفيد من المساعدة مواطناً يحمل قيد إمارة الشارقة ومقيماً فيها بشكل دائم، وأن يثبت بحث الحالة الاجتماعية استحقاقه للمساعدة.

وبيّن القرار عدداً من الشروط الخاصة، أولاً: يُشترط لمنح مساعدة رب المنزل أن يكون بكاملة أهليته، وأن يكون رب المنزل مالكاً للمنزل الذي يقطنه مع الأسرة أو مستأجراً له، باستثناء الأرملة التي تقيم في منزل تعود ملكيته لورثة.

وفي حال اشتركت أكثر من أرملة لنفس الزوج المتوفى في منزل واحد تعود ملكيته لورثة فتقسّم مساعدة رب المنزل بينهنّ بالتساوي، والأيتام لأم أجنبية أو الأيتام لأم إماراتية متوفاة ويقيمون في منزل واحد تعود ملكيته لورثة فتُخصص قيمة المساعدة النوعية للأيتام وفق شروط المساعدات الاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار وجود الوصي عليهم.

وأكثر من أرملة لنفس الزوج المتوفى وتقيم جميعهن في منزل واحد وإحداهن طريحة الفراش فتخصص قيمة مساعدة طريح الفراش لها كاملة دون تجزئة، وتقسّم مساعدة رب المنزل لباقي الأرامل بينهن بالتساوي وفقاً لشروط الاستحقاق.

وثانياً: يُشترط لمنح مساعدة طريح الفراش من كبار السن أن يكون عمره 60 عاماً فأكثر، وأن يكون طريحاً للفراش وفق تقرير طبي صادر عن جهة حكومية، وأن يكون مقيماً في مسكن أو في أحد دور الإيواء بشكل دائم في الشارقة أو أحد المراكز الطبية في الدولة، وألا يكون مستفيداً من أي خدمات تمريض منزلية من أي جهة.

أصحاب الهمم

وثالثاً: يُشترط لاستحقاق مساعدة طريح الفراش المعاق أن يكون لديه بطاقة معاق صادرة عن وزارة تنمية المجتمع، وأن يكون عمره 18 عاماً فأكثر، إلا إذا كان يتيماً للأم أو فاقداً للرعاية الاجتماعية لأسباب متعلقة بالقائم على رعايته،.

وأن يكون طريحاً للفراش وفق تقرير طبي صادر عن جهة حكومية، وأن يكون مقيماً في مسكن أو في أحد دور الإيواء بشكل دائم في إمارة الشارقة أو أحد المراكز الطبية في الدولة، وألا يكون مستفيداً من أي خدمات تمريض منزلية من أي جهة. ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، كلٌّ فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.