«سجايا الشارقة» تؤهّل جيلاً من الفتيات الفارسات

المصدر: (الشارقة - البيان)

تنظّم سجايا فتيات الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بالتعاون مع نادي عجمان للفروسية، «برنامج الفروسية»، بهدف تدريب الفتيات على ركوب الخيل، وتأهيلهن للمشاركة في مسيرة القافلة الوردية، وترسيخ مفهوم القيادة وأهمية المشاركة التطوعية بينهنّ.

وستخضع 20 فتاة خلال البرنامج إلى 8 جلسات تدريبية، يتعلمن فيها أساسيات ركوب الخيل والتعامل معه، والموازنة بين سرعة الخيل وقدرتهن على التحكم به، وتبدأ بمستوى المبتدئين وصولاً إلى اختيار 3 فارسات سيخضعن لتدريبات مكثفة، ليتمكنّ من المشاركة في مسيرة القافلة الوردية، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان. وقالت الشيخة عائشة القاسمي، مدير سجايا فتيات الشارقة:

«تحرص سجايا فتيات الشارقة على تطوير مهارات الفتيات الجسدية والفكرية، وإكسابهن الصفات القيادية والأخلاقيات الحسنة، من خلال إشراكهن بالفعاليات والبرامج في مختلف المجالات والحقول الإبداعية التي تسهم في تنمية قدراتهن المختلفة وتأهيلهن ليصبحن فاعلات ومؤثرات في محيطهن».