جواهر القاسمي: «الوردية» تجسد قيم الإمارات

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان للإعلان العالمي للسرطان، عن اعتماد يوم 26 فبراير المقبل موعداً لانطلاق الدورة العاشرة من مسيرة فرسان القافلة الوردية، التي تحمل رسالة الوعي بسرطان الثدي في جولة على مختلف إمارات الدولة حتى 6 مارس.

وأكدت أن مسيرة القافلة الوردية تعبر عن جملة من القيم والمرتكزات الرئيسة إذ تنطلق من المعرفة، وتقوم على الاتحاد والتعاون.

وتتواصل بقصص التحدي التي غدت نجاحات وإنجازات، وتكتمل بأمل أكبر ووعي أعلى، وهو ما يجعلها تجربة رائدة تختزل رؤية الدولة وثقافة أبنائها والمقيمين على أرضها.

وجاء الإعلان عن اعتماد تاريخ انطلاق المسيرة، تأكيداً على نجاح مساعيها خلال الأعوام التسعة الماضية، حيث تتواصل المسيرة بمناسبة عامها العاشر على مدار عشرة أيام، لتستكمل الجهود التي بذلتها من انطلاقها في عام 2011 إلى اليوم .

حيث تمكنت على مدار دوراتها الماضية من اجتياز أكثر من 1800 كيلومتر عبر إمارات الدولة السبع، بمشاركة أكثر من 670 فارساً وفارسةً و810 متطوعين، مقدمةً الفحوص الطبية لأكثر من 64 ألف شخص من الرجال والسيدات.