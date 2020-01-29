افتتاح مبنى الحبس الاحتياطي ببر دبي

المصدر: دبي - البيان

افتتح معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، المبنى الجديد للحبس الاحتياطي في مركز شرطة البرشاء بمنطقة بر دبي، بحضور سعيد محمد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

رعاية

وقال معالي اللواء عبد الله خليفة المري إن مسؤولية القيادة العامة لشرطة دبي كبيرة في مجال رعاية حقوق الإنسان، ومنها حقوق الموقوفين، وتحرص على الاهتمام بإجراءات الموقوفين في مراكز الشرطة، مشيراً إلى أن عمليات الإنشاء والتطوير للمنشآت والمباني الداعمة للعمل الأمني تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، وتدعم تعزيز الشعور بالأمن والأمان في الإمارة.

وأن شرطة دبي حريصة على تطبيق المعايير الرائدة في العمل الأمني في كل الجوانب، بما فيها منشآت «الحبس الاحتياطي»، والتي تدعم جهود مراكز الشرطة تجاه إجراءات تحويل الموقوفين من مختلف المراكز.

من جانبه قال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري إن افتتاح مبنى الحبس الاحتياطي في مركز شرطة البرشاء يشكل دعماً كبيراً لإجراءات نقل وتحويل الموقوفين من مراكز الشرطة، وخاصة في مناطق بر دبي، وإن المبنى معدٌّ ضمن معايير عالية المستوى من كل الجوانب اللوجستية والأمنية.

اهتمام

وأضاف اللواء المنصوري أن معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، قد وجّه بالاهتمام بإعداد وتصميم أماكن لممارسة الرياضة في الحبس الاحتياطي، وهو ما تم العمل عليه بالتنسيق والشراكة مع مجلس دبي الرياضي، حيث يحوي الحبس الاحتياطي 4 ساحات للملاعب المختلفة مثل كرة القدم وكرة السلة، إضافة إلى ممشى رياضي، وأجهزة وأدوات رياضية، تساعد الموقوف على القيام بالأنشطة الرياضية والبدنية