مناقشة أجندة مراكز شرطة دبي

المصدر: (دبي - البيان )

ترأس العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير مركز شرطة الراشدية، رئيس مجلس مدراء مراكز الشرطة في دبي، الاجتماع الدوري للمجلس، بحضور مديري مراكز الشرطة، أعضاء المجلس، وعدد من الضباط الأعضاء، لمناقشة أهم المواضيع والمستجدات في أجندة المجلس للعام الجديد.

واطلع المجلس على قرارات المجلس السابقة وأهم ما نفّذ منها، كما اطلع على قرارات مجلس الشرطة الاستشاري لخدمة المجتمع، وناقشوا احتياجات مراكز الشرطة على مستوى إمارة دبي، ومنهجية العمل على الوقاية والحد من الجريمة.

وأكد العميد آل مالك، أن المجلس يهدف إلى تقديم خدمات تلبي تطلعات المتعاملين وتسعدهم وفق أفضل الممارسات العالمية في المجال الشرطي بشقيه الجنائي والمروري.

هذا إلى جانب تعزيز التواصل بين مراكز الشرطة، ووضع خطط أمنية تستشرف المستقبل وتستعين بأنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يعزز الأهداف الاستراتيجية، ويساهم في خفض معدل الجريمة ومنع وقوعها، وخفض معدل الحوادث المرورية والوفيات الناتجة عنها.