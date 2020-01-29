تخر يج الدفعة الأولى من «سلسلة الإمداد والجمارك» بدبي

المصدر: دبي - البيان

احتفلت جمارك دبي بتخريج الدفعة الأولى من مرشحي برنامج (سلسلة الإمداد والجمارك) الأول من نوعه على مستوى الجهات الجمركية المحلية والإقليمية، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع جامعة دبي، وذلك بحضور أحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي، والدكتور عيسى البستكي مدير جامعة دبي، وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والخريجين والخريجات من الدائرة.

تم إعداد برنامج سلسلة الإمداد والجمارك ليتناسب مع متطلبات العمل الجمركي واللوجستي ورفده بالمعرفة والعلوم المتخصصة لتأهيل كوادر جمركية مؤهلة أكاديمياً، إذ يعتبر البرنامج نتيجة لدمج تخصصين مرتبطين معاً، الجمارك وسلسلة التوريد.

وبالتالي يُمنح الدارس بعد اجتياز متطلبات البرنامج شهادة مُزدوجة في العلوم الجمركية وسلسلة التوريد، وقد بلغت الساعات الإجمالية للبرنامج 159 ساعة تدريبية تم تدريسها على مدار 4 سنوات، واشتمل البرنامج على تدريس 53 مادة دراسية في تخصصات متعددة.