قيس سعيد وعبدالله بن زايد يستعرضان مستجدات الأوضاع في المنطقة

المصدر: (تونس - وام)

استقبل قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي. وتناول الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا. ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مستهل اللقاء للرئيس التونسي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم لتونس الشقيقة مزيداً من التقدم والازدهار. كما نقل سموه دعوة قيادة الدولة إلى قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية لزيارة الدولة.

وذلك انطلاقاً من العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين البلدين الشقيقين والتطلع إلى تعزيزها في المجالات كافة.وحمل الرئيس التونسي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متمنياً للإمارات مزيداً من التقدم. ورحب الرئيس قيس سعيد بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، معرباً عن أمله أن تساهم الزيارة في تنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. ومن جانبه أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص الدولة على تعزيز علاقاتها الثنائية مع الشقيقة تونس.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها. حضر اللقاء راشد محمد المنصوري سفير الدولة لدى الجمهورية التونسية.