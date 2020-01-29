المواطنات وأصحاب الهمم يثرون «توظيف 2020»

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

سجلت المرأة وأصحاب الهمم أكبر حضور في ثاني أيام معرض «توظيف أبوظبي 2020».

وشددت العديد من الجهات المشاركة في المعرض، حرصها على توفير برامج لاستقطاب المواطنات الباحثات عن وظيفة للعمل ضمن بيئة محفزة، تتساوى فيها الفرص أمام الجميع للتدرج الوظيفي.

وصولاً للمناصب القيادية، الأمر الذي دعا بالجهة المنظمة إلى تخصيص الفترة الصباحية من اليوم الثاني للمعرض للمواطنات فقط، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الخريجات للتعرف على الفرص الوظيفية المعروضة بشكل أكبر.

وركّزت معظم جولات المواطنات الباحثات عن فرص توظيفية على المنصات التي توفر مختلف التخصصات، بما فيها التخصصات الفنية الدقيقة، بدعوى أنه لا فرق بين رجل وامرأة في العمل، إذ أقبلن بكثافة على منصات تقدم وظائف فنية ومهارية، مثل مجموعة شركات «إيدج»، بجانب منصة «صناعات» التي أتاحت فرصاً وظيفية وتدريبية في مجالات هندسية وفنية متعددة.

وفي إطار حرص المعرض على تقليل الفجوة بين متطلبات سوق العمل والمؤهلات المتوافرة، يستقبل طلبة من مدارس ثانوية خاصة وحكومية اليوم لمساعدتهم على الحصول على فهم أفضل لسوق العمل والصناعات المتنوعة المطلوبة، من خلال تعريفهم على الشركات المشاركة وطبيعة عملها وأهم الوظائف المطلوبة في سوق العمل والمؤهلات الواجب توافرها فيهم للانضمام إليها.

وقال تامر نحاس، مدير معرض توظيف: «إن إشراك طلبة المدارس في المعرض جاء تأسيساً على منتدى الأعمال الاستراتيجي الذي عقدناه في وقت سابق تحت عنوان أفضل الممارسات في التوطين.

والذي شارك فيه أكثر من 80 مسؤولاً من الموارد البشرية في مؤسسات حكومية وخاصة رائدة في الدولة، وأجمعوا على ضرورة إشراك طلبة المدارس للتعرف على الفرص الوظيفية التي يقدمها كل قطاع صناعي حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار السليم في شأن دراستهم والتخصصات الجامعية المناسبة لتطلعاتهم».

حضور لافت

كما شهد اليوم الثاني للمعرض حضوراً لافتاً من الشباب من أصحاب الهمم، للبحث عن فرص عمل مناسبة لهم، حيث أتاحت المؤسسات المشاركة بالمعرض العديد من الفرص الوظيفية، بما يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم.

إلى ذلك، أقامت وزارة تنمية المجتمع خلال مشاركتها في معرض أبوظبي للتوظيف الذي يقام في أبوظبي منصة توظيف أصحاب الهمم، وذلك لدعم الجهود المبذولة لتوظيف المزيد من أصحاب الهمم الباحثين عن عمل عبر تحفيز وتشجيع الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة لتحقيق هذه الغاية بعد توفير البيئة المناسبة والداعمة لعمل أصحاب الهمم.

وأشارت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بالوزارة إلى أن أصحاب الهمم العاملين على مستوى الدولة وفق إحصائية الوزارة حتى نهاية العام الماضي بلغوا 2089 شخصاً من فئات إعاقة مختلفة يعملون في وظائف مختلفة ومجالات متنوعة مستعرضة جهود الوزارة في توظيف أصحاب الهمم من بينها إصدار 4 أدلة عمل ضمن منصة التوظيف الإلكترونية من أجل مساعدة أصحاب الهمم للحصول على فرص عمل عبر اجتياز مقابلات التوظيف، وضمان دمجهم المهني مع زملاء العمل بعد التشغيل، فضلاً عن مساعدة أصحاب العمل للتعرف إلى طرق وآلية مقابلة أصحاب الهمم.

كما استعرضت الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان) أهم الفرص المتاحة أمام المواطنين في قطاع التأمين، وأكد مسؤول المنصة أن الشركة حريصة على المشاركة في معرض توظيف لاستقطاب الكفاءات الوطنية لقطاع التأمين الصحي، لافتاً إلى أن سوق العمل في مجال التأمين الصحي مهم للغاية، ولذا ترغب الشركة في تطويره ودعمه بالكفاءات في مختلف التخصصات.

وضمن مشاركتها في المعرض واصلت منصة حديقة الحيوانات بالعين في المعرض، لليوم الثاني، استقبال مئات الباحثين عن عمل من الراغبين في التقدم والاطلاع على الفرص الوظيفية والامتيازات التي تقدمها الحديقة في مجالات مختلفة.

جامعات

واصلت الجامعات المشاركة في المعرض تقديم خدماتها للزوار، حيث استعرضت كليات التقنية العليا، أهم البرامج التي توفرها في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى استعراض معلومات حول خطة الجيل الرابع، والتي تتضمن مسارات تعليمية وفق ركائز خطة الجيل الرابع القائمة على إعداد القيادات الفنية وتوفير التعليم للجميع وتخريج شركات ورواد أعمال.